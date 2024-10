Denunciado un médico de Mahón, en Menorca, por ejercer de ginecólogo sin titulación

La comunidad sanitaria de Menorca se encuentra en el centro de una polémica tras la denuncia de un médico del Hospital Mateu Orfila de Mahón. Este profesional ha sido acusado de ejercer como ginecólogo sin la titulación oficial exigida en España, un hecho que ha despertado inquietud entre los pacientes y profesionales de la salud.

Todo comenzó cuando un usuario del sistema público de salud decidió presentar quejas ante el Colegio de Médicos de las Illes Balears y el Juzgado de Instrucción número 1 de Maó. Según las denuncias, este médico ha estado prestando servicios en ginecología y obstetricia, a pesar de que no figura como especialista en el registro nacional de médicos.

El Colegio de Médicos de las Illes Balears ha confirmado la denuncia y ha revelado que el médico en cuestión no está registrado como ginecólogo. La situación ha sido remitida a la comisión deontológica para su análisis.

Lo que añade un toque aún más intrigante a esta historia es que, además de su labor en el hospital menorquín, el médico también trabaja en una clínica privada en Cataluña, donde se presenta como especialista en ginecología y obstetricia en su perfil de LinkedIn.

El registro de la Organización Médica Colegial de España solo lo identifica como especialista en medicina general. A pesar de esto, el médico asegura haber completado másteres en ginecología en una universidad española y afirma haber obtenido un título en Sudamérica, aunque este no está homologado en España.

Títulos en proceso de homologación

Carlos Recasens, presidente del Colegio de Médicos balear, ha comentado la gravedad de la situación. Sin embargo, ha mencionado que la escasez de profesionales en el sistema sanitario de las Islas Baleares, especialmente en Menorca, ha llevado a los centros a contratar médicos cuyos títulos están en proceso de homologación, siempre bajo supervisión.

A pesar de la seriedad de las acusaciones, el Hospital Mateu Orfila y el gerente del Área de Salud de Menorca, Bernardo Pax, no han querido pronunciarse, alegando que no han recibido quejas formales. Este no es un asunto nuevo; en 2018, el Ministerio de Sanidad ya dejó claro que un médico sin titulación homologada no puede ejercer como especialista, limitando su trabajo a funciones complementarias.

La situación ha generado un debate sobre la regulación y la calidad de la atención médica en las islas, dejando a muchos pacientes preguntándose sobre la seguridad de los servicios que reciben.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com