El falso médico de Cáceres ya había actuado en Murcia y Huelva: "En el volante de la analítica todo estaba mal"

Aunque parezca de película, ha ocurrido. Un hombre de 67 ha sido detenido por actuar como médico cuando en realidad no tiene la titulación. En esta ocasión, le han sorprendido pasando consulta en varios pueblos de Cáceres, pero no es la primera vez que consigue trabajo como médico. Antes había engañado a las autoridades sanitarias en Murcia y Huelva. En Cáceres, le contrataron el 2 de mayo, por lo que el engaño le ha durado menos de una semana.

El de Alagón del Río, en Cáceres, es el último Centro de Salud en el que ha ejercido su falsa profesión durante cuatro días, en los que ha estado haciendo sustituciones. Cuando el servicio extremeño de salud empezó a sospechar y descubrió que había falsificado el título de Medicina, le despidieron y la Guardia Civil le detuvo. Ahora está en libertad y a la espera de juicio, pero no será la primera vez que se siente en el banquillo por falsificar titulación, pues en Huelva y en Murcia ya fue condenado por ello.

El Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Carlos Arjona, nos explica que fueron algunos de los compañeros de este falso médico quienes se dieron cuenta de que pasaba algo raro: "compañeros que empiezan a trabajar con él se dan cuenta de que su lenguaje no es el habitual de un médico". Presentó un título falso ante la Gerencia de Salud de una Facultad de Medicina y una falsa colegiación en Ciudad Real y nadie comprobó su autenticidad. "Se fiaron de un documento que aportaba falsificado", confiesa Arjona.

En Antena 3 Noticias hemos podido hablar con algunos de los pacientes a los que ha atendido este médico. Una mujer nos cuenta que "a mi suegro le mandaron unas pastillas que son para dormir y él utiliza de 1 miligramo. Cuando fue allí, le dio una de 5 miligramos, mientras que otro paciente nos explica que "él solo me hizo el volante de la analítica, pero lo que había apuntado estaba mal". Además, debido a su cercanía con los pacientes, nos explican, tampoco sospecharon; "veníamos a por una simple analítica, entonces no sospeché nada, porque él a mi me dio la orden de la analítica. Era muy campechano, muy de pueblo, que fuéramos a su casa si alguna vez teníamos problemas, que si nos lo encontrábamos por la calle que le preguntáramos".

Este falso médico tiene 67 años y lleva, al menos, 13 ejerciendo de manera esporádica como falso médico. Primero en cinco municipios de Murcia, y también en varias localidades de Huelva. Tiene dos condenas, una por falsificar el título de médico y otra por intrusismo profesional por la que fue condenado a 18 meses de prisión. En Cáceres, se le ha detectado en, al menos, quince localidades, siempre con contratos de días.

Ante lo sucedido, el Colegio de Médicos ha pedido que se investiguen los tratamientos que ha prescrito para evitar daños en la salud de los pacientes.