Episodio racista en una tienda de Madrid: "Tú no eres nada, los pasaportes y los DNI igual que se dan, se quitan"

La organización Es Racismo ha denunciado a través de su cuenta de Twitter un episodio de xenofobia por parte de una mujer en Madrid.

En un vídeo compartido por la asociación en sus redes sociales, se puede cómo una mujer insulta al trabajador de una tienda y le amenaza con quitarle su DNI o pasaporte.

La mujer hace referencia al expresidente francés Nicolas Sarkozy y asegura que aquí como en Francia "con la mierda de musulmanes los DNI y los pasaportes igual que se dan, se quitan".

El empleado le responde explicándole que es español y la mujer, lejos de irse, vuelve a la carga: "No te pongas chulo porque te puede caer a ti también".

Además le indica que para ser español tendría que "ser de madre y padre español" y hace referencia a la ley: "Es el ordenamiento jurídico de este país, aprendetelo. Tú no eres nada, los pasaportes y los DNI, no siendo español, que no lo eres, igual que se dan se quitan".

El candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, se ha hecho eco del vídeo y lamenta lo sucedido: "Esta señora no representa mi ciudad: Madrid es una ciudad orgullosa de su apertura. Tampoco representa a mi país: España es un país solidario y moderno. Ni un centímetro frente a quienes quieren devolvernos al blanco y negro", dice en un apunte en Twitter.