La defensa del imputado por la muerte de Esther López sostiene que el cadáver no estuvo 25 días en el lugar donde fue hallado

Esther López es la joven de Traspinedo, Valladolid, que desapareció y fue localizada muerta unos días después en una cuneta del municipio. La joven fue vista por última vez con vida el 12 de enero, pasando la tarde con Oscar S.M., imputado por su desaparición y muerte, y otro amigo. Ahora, el caso da un giro. "Consideramos que ha quedado suficientemente claro que el cadáver de Esther López no estuvo todo el tiempo en el punto donde fue hallado", es la principal consecuencia que la defensa de Óscar S.M, imputado por la desaparición y muerte de la vecina de Traspinedo, ha extraído este martes de las distintas testificales, la mayoría efectuadas por agentes de la Guardia Civil, celebradas en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid.

La tesis de que el cuerpo de la víctima, desaparecida la madrugada del 13 de enero de 2022, no permaneció tirado durante 23 días en un arcén de la carretera que conduce a Traspinedo, donde fue localizado el 5 de febrero, es a la que se aferran las letradas defensoras del único imputado con el fin de intentar demostrar su inocencia. De probarse tal circunstancia, la defensa apunta que Óscar difícilmente pudo ser quien depositó el cuerpo puesto que para entonces, sin saberlo, su vehículo ya había sido balizado por la Guardia Civil con el fin de controlar sus movimientos.

De ahí las testificales de agentes de la Guardia Civil y particulares que participaron en la búsqueda de la joven por la zona que las letradas Loreto Sancho y Ana Pérez habían pedido y que se han practicado por espacio de casi cuatro horas en sede judicial, donde, tal y como apuntan ambas, se ha podido desmontar la versión de las acusaciones de que el cuerpo sin vida de Esther estuvo en todo momento en el lugar donde, casualmente, lo encontró un fontanero llegado desde Salamanca para colaborar en las labores de rastreo.

"Mantenemos la versión de que Esther no estaba allí"

"Nos sorprende mucho que la Guardia Civil ni por aire con helicópteros ni por tierra, ni con motos, ni con personal voluntario viera absolutamente nada. Nosotras mantenemos la versión de que no Esther no estaba allí y que hay que seguir investigando para saber qué es lo que sucedió, y si no estaba allí fue colocada, alguien la llevó allí, pero desde luego no fue nuestro representado", sostiene la abogada Loreto Sancho, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha apostillado que ese rastreo aéreo realizado por el Instituto Armado partió del Polígono de Tuduero y se centró en la zona de la carretera que va entre La Mañana y Traspinedo, "la más lógica, con participación incluso en algunos casos de cincuenta o sesenta vehículos con sus correspondientes ocupantes, personas en bicicleta y hasta drones particulares, según se ha comentado".

Es por lo que tanto la citada letrada como su compañera en la defensa Ana Pérez insisten en la imposibilidad de que la víctima quedara en aquella cuneta desde el primer momento de su muerte. Es más, la segunda de las abogadas ha hecho referencia al testimonio "tajante y contundente" de una vecina que este mismo martes aseguraba que el día antes del hallazgo pasó por aquel mismo punto y que, "literalmente, el cadáver de Esther López no estaba allí", mientras que incluso la declaración del propio fontanero charro que localizó a la joven avalaría también la tesis de las defensas, ya que el testigo ha apuntado que el cuerpo se encontraba "a simple vista".

Tras las presentes testificales, las defensoras de Óscar S.M. tienen previsto solicitar la práctica de nueva prueba que hasta ahora han declinado desvelar antes de registrarlas por escrito. Además, reprochan que las declaraciones practicadas recientemente son las primeras realizadas en "tres años largos en el juzgado de instrucción, lo cual también sorprende, aunque sorprende todavía más porque se han realizado a petición de la defensa", han censurado.

