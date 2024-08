Decenas de vecinos de El Cañaveral protestan contra la okupación en su barrio: "No podemos seguir viviendo así"

Decenas de vecinos del barrio de El Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro de Madrid, se han concentrado ante la fachada de un edificio de nueva construcción para protestar contra las okupación de 12 viviendas, ente ellas varios bajos con terraza y algunos áticos. La alarma en el vecindario saltó el pasado jueves, cuando los vecinos se dieron cuenta de que habían cambiado las cerraduras en decenas de casas.

Según explican los vecinos, los okupas cambiaron el tipo de cerraduras. Originalmente, se tendrían que usar tarjetas para entrar, pero los okupas cambiaron los lectores por cerraduras para llaves metálicas. Así, aprovechan la oscuridad de la noche para entrar y disfrutar de las viviendas

El resto de inquilinos están indignados. "Esto no se puede permitir, nosotros pagamos esta vivienda", decía uno de ellos. Sospechan que fueron llamando a los timbres y que entraron en los que veían que estaban vacíos, para okuparlos ilegalmente de forma definitiva. Tienen miedo y reclaman soluciones. "No podemos seguir viviendo así en un lugar inseguro, con niños, no podemos...", lamentan. Por ello, se ha reforzado la seguridad del edificio, ahora cuentan con un portero las 24 horas del día y han contratado seguridad privada.

Además, de las protestas, en las que piden encontrar una solución rápida y que puedan vivir con tranquilidad en sus casas, los inquilinos han protagonizado varios enfrentamientos verbales contra los okupas. La situación es preocupante y los vecinos no vaticinan nada bueno. "Si empezamos con estos problemas un barrio nuevo...", declaraba uno. Un barrio de nueva construcción está esperando a sus nuevos vecinos y los que ya están instalados ahora temen que más okupas decidan colarse en algunas de las casi cuarenta promociones que están en fase de construcción o comercialización.

La Asociación de Vecinos El Cañaveral Avanza (AVECA) ha lanzado un comunicado el pasado domingo por la tarde lamentando que la vida dentro de este bloque se haya visto "muy perturbada" tras la okupación. "Queremos dejar clara nuestra postura: podemos defender el derecho a una vivienda digna de toda persona; pero no podemos entender, ni apoyar la violación del Derecho". "Creemos que la responsabilidad de esta situación radica en la propiedad", añade la entidad en el escrito. Por ello, pedirá al dueño "medidas que den solución a esta situación de alteración de la vida de los inquilinos legítimos del edificio y del barrio en general".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com