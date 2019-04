David Suárez defiende su chiste sobre las personas con Síndrome de Down: "El humor negro es un género pedregoso, pero creo en lo que hago"

El humorista David Suárez ha publicado a través de su cuenta de Twitter un comunicado tras la enorme polémica generada por uno de sus mensajes en el que aludía a las personas con síndrome de Down.

Este es el mensaje íntegro:

"Dada la repercusión que ha tenido en redes sociales y en los medios el tuit que publiqué el pasado 18 de abril, quiero hacer varias aclaraciones al respecto:

Mi tuit no era mas que un chiste, y como tal, forma parte única y exclusivamente del terreno de la ficción. No es una opinión, ni por supuesto un hecho real.

Mi intención nunca ha sido y nunca será la de herir a las personas con Síndrome de Down, ni causar dolor o sufrimiento a sus familiares. Sobra decir que no puedo sentir otra cosa que no sea repulsa hacia cualquier vejación que sufra una persona real, máxime si por sus circunstancias personales es acreedora de una especial protección. Especialmente cuando tengo familiares con esa condicion. Dicho esto, soy cómico. Y mi genero es el humor negro. El humor negro es un género pedregoso, que transita muchas veces carreteras complicadas, que trata temáticas sensibles y que juega a poner sobre la mesa todo aquello de lo que nadie quiere hablar. Y mi personaje sobre el escenario y en redes consiste muchas veces en plantear situaciones moralmente abyectas, para precisamente señalar lo abominable de las mismas.

No es un humor que le guste a todo el mundo. Ni tiene porqué, pero mi intención nunca ha sido ir contra las minorías, ni contra las víctimas. Ni lo sera nunca. Mi objetivo ha sido siempre ir contra la gente que usa las minorías para justificar sus ganas de coartar la libertad de expresión y así seguirá siendo ante la bajada de pantalones de las empresas frente a las amenazas de unos guardianes de la moral ávidos de imponer en el fondo su doctrina identitaria, se dibuja un futuro sombrío, en el que las quejas de unos pocos determinaran la agenda política y cultural de todos nosotros. La comedia y la imaginación son el único reducto que nos queda. Que no nos las roben.

Por este chiste he perdido mi trabajo, he recibido cientos de amenazas, he traído dolor a mi familia y me he generado en unos días más enemigos que en toda mi vida. Aun así, asumo las consecuencias de mis actos, pues es el precio a pagar por defender lo que, repito, es única y exclusivamente una ficción. Creo en lo que hago y lo seguiré haciendo siempre. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Pero nunca será con la intención de dañar a nadie personalmente.

Atentamente.

David Suárez"