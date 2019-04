Indignación por el tuit despectivo del cómico David Suaréz sobre el Síndrome de Down

El cómico David Suaréz pubicó una supuesta broma sobre una felación realizada por un mujer con Síndrome de Down. Las reacciones no solo se han visto en Twitter, el padre de una niña con Sindrome de Down, Ramón Pinna, que ha recogido ABC, ha respondido en un carta al cómico.

"Te voy tutear, no sea que en tu estrato o en tu código la consideración del Usted pueda resultarte ofensiva y llegues a considerar que quiero insultarte, lo que en este preciso momento no es mi propósito.

Antes de compartir contigo dos o tres confidencias, te anticipo mis disculpas si no alcanzo a contextualizarte como persona y como personaje, dado que ayer a media tarde no sabía de tu existencia y tampoco he encontrado gran cosa sobre ti en la Red.

Pero en todo caso no te apures porque mañana a media tarde, ni tú ni yo pasaremos de la mera categoría de anécdota social, y si alguien nos recuerda que sea por nuestras palabras; a ti por las tuyas y a mí, por las mías.

Sí, este es el texto de tu tweet: "El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de down". (David Suárez)

Y voy con las confidencias. (...)

"Mira hija; esto es la estupidez. Impredecible en un test de embarazo, y prácticamente incurable", finaliza así la carta.

La Fundación Internacional de Derechos Humanos respondía con un tweet al cómico diciendo que "esto no es humor" e indicando que podía ser sancionado por el artículo 510 del Código Penal: "Usted se insulta, principalmente a usted mismo".