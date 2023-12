Cuidado con el 'método de la siembra', la estrategia de los ladrones para hacer el agosto en diciembre

La comida para la cena de Nochebuena, el vestido perfecto para Nochevieja y los regalos navideños, no hay dudas de que estas fiestas son el escaparate perfecto del sistema consumista en el que vivimos. Las compras en estos días parecen no tener fin y el consumo se dispara como si no hubiese mañana y en medio de este trajín hay alguien que vigila atentamente, los ladrones.

Los Mossos alertan de que en estas épocas aumentan los robos , en particular con el 'método de la siembra' y han difundido un vídeo en el que no solo explican en qué consiste esta técnica empleada por los 'cacos' sino que también dan consejos para no acabar siendo víctimas porque hay un factor del que se aprovechan los malos, las distracciones.

Qué es el 'método de la siembra'

Cualquier lugar es bueno para un ladrón, aprovechan la calle pero también los aparcamientos de supermercados. El primer movimiento del método de la siembra es identificar a la víctima, que suele ser una persona cargada de bolsas que se dirige a su vehículo para guardarlas.

Mientras la víctima mete los paquetes en el maletero del coche, los ladrones ejecutan el plan. Uno de ellos suele avisar de que una bolsa se ha caído al suelo mientras un cómplice abre la puerta del copiloto y sustrae cualquier objeto de valor como el bolso.

Es habitual que sean víctimas solas a las que es más difícil distraer.

Consejos

Los Mossos d'Esquadra recomiendan no perder de vista nuestras pertenencias y mantener la vigilancia en todo momento. Además un consejo fundamental es no mostrar en público nuestras adquisiciones. Recuerden que cualquier precaución es poca para evitar ser blanco de un robo o estafa.