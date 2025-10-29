Efemérides de hoy 29 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 29 de octubre?

El 29 de octubre de 1992, el Congreso de los Diputados ratifica el Tratado de la Unión Europea, conocido como Tratado de Maastricht, con un respaldo casi unánime: solo tres votos en contra, procedentes de Herri Batasuna (HB), y ocho abstenciones de Izquierda Unida. La sesión, marcada por la ausencia de intervenciones de líderes como Felipe González y José María Aznar, reflejó el consenso político en torno a la integración europea, aunque algunos portavoces de la oposición, como Rodrigo Rato (PP), cuestionaron la capacidad del Gobierno para cumplir los requisitos económicos del acuerdo. En paralelo, Italia ratificó el tratado con una mayoría similar, consolidando el avance hacia la unión económica y monetaria.

La defensa más apasionada del tratado vino de Miquel Roca, portavoz de Convergència, quien lo calificó como un paso histórico que convierte a los españoles en protagonistas de la unidad europea. El ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, subrayó que el texto "lleva la huella de España". El debate también evidenció divisiones internas en Izquierda Unida, mientras Herri Batasuna defendió el “no” y el derecho de autodeterminación. Con esta votación, España se alineó con el proyecto europeo en un momento clave para la construcción comunitaria, reforzando su compromiso con la estabilidad y el progreso en el continente.

Un 29 de octubre, pero de 2004, los 25 Estados miembros de la Unión Europea firman en la capital italiana la primera Constitución Europea, un documento que busca consolidar la integración política y económica del bloque. El tratado, fruto de años de negociaciones, establece un marco común para la toma de decisiones, refuerza la cooperación en política exterior y sienta las bases para una mayor cohesión institucional. La firma, celebrada en el histórico Palacio de los Conservadores, fue presentada como un paso decisivo hacia una Europa más unida y capaz de afrontar los retos globales del siglo XXI.

¿Qué pasó el 29 de octubre?

1787.- Se estrena la ópera "Don Giovanni", de Mozart, en el Teatro Estatal de Praga (Checoslovaquia).

1821.- Se proclama la independencia de Costa Rica.

1901.- Se inaugura el funicular del Tibidabo, en Barcelona, el primer ferrocarril de este tipo construido en España.

1922.- El rey de Italia, Víctor Manuel III, encarga a Benito Mussolini la formación de gobierno.

1929.- La bolsa de Nueva York registra las mayores caídas, en el conocido martes negro que dio origen a la Gran Depresión o el Crac del 29.

1933.- José Antonio Primo de Rivera funda la Falange Española tras un discurso en Madrid.

1936.- Son fusilados los escritores e ideólogos Ramiro de Maeztu y Ramiro Ledesma Ramos en Madrid durante la Guerra Civil española.

1945.- Jean Paul-Sartre da en París la conferencia en la que dice que "El existencialismo es un humanismo", inicio del movimiento existencialista.

1969.- Dos universidades de California (Estados Unidos) se envían el primer mensaje a través de ordenadores, lo que marca el nacimiento de la primera Red de larga distancia, Arpanet.

1993.- Es liberado en España el industrial Julio Iglesias Zamora tras permanecer 117 días secuestrado por la organización terrorista ETA.

2008.- Es lanzado al espacio el "Simón Bolívar", el primer satélite de telecomunicaciones de Venezuela construido en China.

¿Quién nació el 29 de octubre?

1897.- Joseph Paul Goebbels, dirigente nazi alemán.

1929.- Yevgueni Maksimovich Primakov, ex primer ministro ruso.

1943.- Domingo Ynduráin, filólogo español.

1947.- Richard Dreyfuss, actor estadounidense.

1967.- Rufus Sewell, actor británico.

1971.- Winona Ryder, actriz estadounidense.

1996.- Emilia Mernes, cantante argentina.

¿Quién murió el 29 de octubre?

1911.- Joseph Pulitzer, editor estadounidense.

1950.- Gustavo V, rey de Suecia.

1999.- Michel Regnier "Greg", dibujante belga.

2003.- Franco Corelli, tenor italiano.

2011.- Walter Vidarte, actor uruguayo.

2014.- Rosa Posada, política española.

2024.- Teri Garr, actriz estadounidense.

¿Qué se celebra el 29 de octubre?

Hoy, 29 de octubre, se celebra el Día Mundial del Ictus y el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo.

Horóscopo del 29 de octubre

Los nacidos el 29 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 29 de octubre

Hoy, 29 de octubre, se celebra los santos Narciso, Lucio, Jacinto y Feliciano.