¿Cuánto dura la baja por covid actualmente y cómo solicitarla?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la pandemia de COVID-19 está cada vez más cerca de su fin. Junto al otoño han llegado las nuevas vacunas adaptadas a las nuevas variantes y la cuarta dosis contra el coronavirus. Las nuevas cepas han alterado los periodos de incubación y de infección del virus.

Aquellos que se hayan contagiado de COVID-19 deben saber que Sanidad modifica los requisitos para solicitar una baja laboral por coronavirus. En caso de tener síntomas compatibles con la enfermedad, se deberá ir al médico de cabecera para que otorgue su diagnóstico y apruebe la baja. Ya no es automática tras la última actualización de Sanidad.

¿Cuánto dura la baja por COVID-19?

Será el médico de cabecera el que determinará la fecha de inicio y fin de la baja con el día de orden de hacer la cuarentena a través de a la red sanitaria de los Servicios Públicos de Salud de las correspondientes comunidades autónomas.

La baja laboral por covid no siempre se puede pedir. Por contacto estrecho, se eliminó la cuarentena a todos sin excepción, se esté o no vacunado. En este caso, no se deberá emitir partes de baja por incapacidad temporal por contacto o por sospecha de exposición del virus. En caso de otorgarse la baja laboral, se cobra el 75% del salario.

Si se tienen síntomas compatibles, deberán teletrabajar y evitar la interacción con grupos vulnerables siempre que sea posible. Si se tiene el COVID-19 confirmado, se recomienda también el teletrabajo o la readaptación del puesto de trabajo para evitar la interacción con grupos vulnerables.