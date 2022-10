Estos son los síntomas de la nueva variante del coronavirus

En estas últimas semanas, hemos conocido la existencia de una nueva variante del coronavirus. Se trata de una nueva versión de ómicron, conocida como BQ1.1, que ya se ha detectado en las aguas residuales de Cataluña, tal y como ha informado el Departamento de Salud de la Generalitat.

Aunque en otros países ya se han confirmado casos en personas contagiadas de esta nueva variante, en España, por el momento, no se ha notificado ningún caso.

Según ha explicado la secretaria de Salud Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, se trata "de una pequeña variación" de la BA.5 de ómicron, la predominante en todo el mundo en estos momentos.

Asimismo, los expertos han advertido que, aunque puede ser "más transmisible", no significa que sea "más grave" que las hasta ahora conocidas. Las variantes BQ.1 Y BQ1.1, según un informe de la Agencia de Salud Pública del Reino Unido, pueden incrementar los casos un 29% más que la variante predominante en la actualidad.

Todo apunta a que, en los próximos meses, sea la variante predominante en la mayoría de países, pues podría "escapar" a la protección que ofrecen en este momento las vacunas disponibles.

El virólogo Tom Peacock, del Departamento Imperial de Enfermedades Infecciosas en Reino Unido, ha asegurado que en su país esta variante "ha mostrado un crecimiento muy rápido en las últimas semanas" y ha dejado caer que en los próximos meses podríamos ver aparecer "nuevas BA.2 de segunda generación".

¿Cuáles son los síntomas predominantes?

Tal y como explican los expertos, los síntomas son muy similares a la variante y subvariantes de ómicron. Entre los principales de todas ellas destacan:

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Malestar general

Secreción nasal

Episodios diarreicos

En este caso, todo apunta a que los contagiados no sufran los síntomas iniciales de otras variantes del coronavirus, como la pérdida de olfato y el gusto. No obstante, no se descarta que se dé en algunos casos.