¿Cuántas copas de vino o cervezas puedes beber al día para no exceder un consumo moderado de alcohol?

El aperitivo no sería lo mismo si no se acompañase con una cervecita bien fría y una comida o cena especial no sabe de la misma forma si no es servida con un buen vino. Aunque el consumo de alcohol no es algo recomendable lo cierto es que pequeños placeres como los que vienen de la cebada o la uva forman parte de nuestra cultura.

España es uno de los principales países productores de vino y cerveza, según datos de Sanidad el alcohol sigue siendo la droga con mayor prevalencia de consumo en nuestro país, y su consumo de riesgo es uno de los problemas más importantes de salud pública, que causa un grave daño social.

En España, el consumo de alcohol es el 4º factor de riesgo de pérdida de salud siendo el 2º en mujeres y el 5º en hombres, de aquí que nos preguntemos ¿qué es un consumo moderado? Responder a esta pregunta es complicado debido a la subjetividad de los términos así que para dar un poco de rigor al asunto se ha sustituido por el concepto de Unidad de Bebida Estándar (UBE).

Con este concepto se mide el alcohol consumido y las equivalencias que se establecen son 12 onzas fluidas de cerveza, aproximadamente 360 ml, 5 onzas fluidas de vino alrededor de 150 ml o 1.5 onzas fluidas de destilados que vienen siendo 45 ml.

Los hombres no deben consumir más de 4 UBES en un día o 14 UBES a la semana, en total. Así que la media sería de 2 al día. Las mujeres, se considera que tienen una menor complexión corporal, y no deben consumir más de 3 UBES en un día o 7 UBES a la semana.