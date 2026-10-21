Cuatro detenidos por violar a dos menores en un parking de Vitoria

La Ertzaintza ha detenido a cuatro jóvenes, de 17 y 18 años, por violar presuntamente a dos menores en un parking de Vitoria. La agresión sexual ocurrió la madrugada del lunes en el aparcamiento ubicado junto al centro cívico Aldabe.

Los arrestados son sospechosos de quedar con las chicas de 14 y 17 años, aislarlas en ese espacio público alejado del tránsito peatonal y abusar sexualmente de ambas.

Preguntado por las detenciones, el consejero de seguridad, Bingen Zupiria, asegura que la Ertzaintza pondrá la investigación en manos de la Fiscalía de Menores y que "hay que actuar con cautela porque las víctimas son menores y muy vulnerables". Ambas proceden de entornos desestructurados.

Ellas mismas dieron la voz de alarma el lunes. Tras sus denuncias, la Ertzaintza y el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria, encargado de tutelar la búsqueda y detención de los implicados y el esclarecimiento de lo sucedido se volcaron en localizar a los cuatro presuntos agresores.

Los agresores formarían parte de la banda juvenil violenta "015"

A la espera de que la investigación avance, lo que ha trascendido es que las menores coincidieron la madrugada del lunes con -al menos- cinco conocidos, de los que uno ha quedado excluido por ahora de la causa judicial.

Dos de ellos están señalados como "autores materiales" de la violación. Los otros dos serían "cooperadores necesarios". Contribuyeron a los ataques sexuales y no hicieron nada por parar la violación.

Todo apunta a que los presuntos agresores formarían parte de la banda juvenil violenta "015" que hace unas semanas fue objeto de una importante operación policial en la que fueron detenidos sus cinco presuntos cabecillas.

Los cuatro arrestados continúan en dependencias policiales en la comisaría de Portal de Foronda y están a la espera de pasar a disposición judicial y ante la Fiscalía de Menores.