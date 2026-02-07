Efemérides de hoy 7 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 7 de febrero?

El 7 de febrero de 2005, la regatista inglesa Ellen Patricia MacArthur completa la vuelta al mundo en 71 días y 14 horas, estableciendo un nuevo récord mundial de circunnavegación. A bordo del trimarán Castorama, de 23 metros de eslora, MacArthur recorre 27.354 millas náuticas, superando en más de un día la marca anterior. El viaje comienza en la isla francesa de Ushant. Durante la travesía se enfrenta a condiciones extremas en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico.

Con solo 28 años, se convierte en la persona más rápida en dar la vuelta al mundo en solitario hasta ese momento, convirtiendo a Ellen MacArthur en una de las grandes figuras de la vela en el mundo. En la actualidad dirige la Fundación Ellen MacArthur, una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la educación sobre los hábitos de producción y consumo responsables y la transición hacia la economía circular. En 2022 recibe el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional por su trabajo al frente de esta fundación.

Un 7 de febrero, pero de 1897, Benito Pérez Galdós ingresa en la Real Academia Española. El autor es uno de los elementos centrales de la literatura española del siglo XIX. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1843, es reconocido por obras como los Episodios Nacionales, un ambicioso proyecto narrativo compuesto por 46 novelas que recorren la historia de España desde la Guerra de la Independencia hasta la Restauración.

Su discurso de ingreso, titulado La sociedad presente como materia novelable, defiende el realismo como herramienta literaria para retratar la vida contemporánea. Galdós ocupa la letra N de la institución y participa activamente en la vida académica durante años.

¿Qué pasó el 7 de febrero?

1852.- En Madrid, es ahorcado públicamente el sacerdote Martín Merino, autor de un atentado días antes contra la reina Isabel II.

1906.- Se celebra en San Sebastián la ceremonia de conversión al catolicismo de la princesa Victoria Eugenia de Battenberg.

1940.- Se estrena Pinocho en Estados Unidos, la segunda película animada de Walt Disney.

1962.- Entra en vigor el embargo total de Estados Unidos sobre Cuba, decretado por el presidente Kennedy cuatro días antes en contra del régimen de Fidel Castro.

1964.- El grupo británico The Beatles desembarca por primera vez en Estados Unidos.

1980.- La banda británica Pink Floyd presenta en el Sports Arena de Los Ángeles la primera producción de su mítico álbum The Wall.

1984.- El astronauta de la NASA, Bruce McCandles, se convierte en la primera persona en flotar sin atadura en el espacio.

1992.- Se firma el Tratado de Maastricht.

2014.- Investigadores chilenos descubren restos óseos de un tipo de plesiosaurio, reptil marino que habitó en el Biobío hace 65 millones de años.

2024.- El explorador y medioambientalista suizo Bertrand Piccard presenta el prototipo del primer aeroplano propulsado por hidrógeno verde.

¿Quién nació el 7 de febrero?

1812.- Charles Dickens, novelista inglés.

1909.- Helder Pessoa Câmara, obispo brasileño defensor de los derechos humanos.

1956.- José Ortega Heredia, "Manzanita", cantante español.

1975.- Wes Borland, músico estadounidense, guitarrista de Limp Bizkit.

1985.- Deborah Ann Woll, actriz estadounidense.

2005.- Arthur Vermeeren, futbolista belga.

¿Quién murió el 7 de febrero?

1979.- Josef Mengele, médico nazi, criminal de guerra durante la II Guerra Mundial.

1985.- Matt Monro, cantante británico.

1987.- Claudio Villa, cantante italiano.

2019.- Rosamunde Pilcher, escritora británica.

2022.- Margarita Lozano, actriz española.

2023.- Domingo Jiménez Beltrán, ingeniero español, primer director de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

¿Qué se celebra el 7 de febrero?

El 7 de febrero se celebra el Día de Mandar una Carta a un Amigo.

Horóscopo del 7 de febrero

Los nacidos el 7 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 7 de febrero

Hoy, 7 de febrero, se celebran san Ricardo y santa Juliana.