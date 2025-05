Controles para entrar al aeropuerto de Barajas por la noche: "He pillado un descuido y he entrado. Miedo no tenemos"

Un equipo de Antena 3 Noticias ha podido comprobar que son muchos los que siguen pernoctan en este espacio público. El aeropuerto de Barajas se ha convertido, como venimos conociendo desde hace meses, en el hogar de muchas personas vulnerables.

Después de semanas de incertidumbre, se ha puesto en marcha el primer control de acceso nocturno implantados por Aena. De esta manera, de 21:00 a 05:00 horas sólo podrán acceder los pasajeros que lleven el documento de transporte –billete o tarjeta de embarque–, sus acompañantes de salida o llegada y los trabajadores del aeropuerto.

"Lo que voy a hacer es dormir aquí, en los bancos. No me queda otra"

El acceso ha quedado prohibido, "ya nos conocen", nos explica una señora sin hogar que tiene que pasar la noche en las puerta de la Terminal 4 de Barajas. Asegura que otros "compañeros", con los que ha dormido otras noches "han entrado a las cinco de la tarde".

A pesar de que Aena comunicase que su "franja horaria" sería desde las nueve, testigos aseguran que el control se ha empezado a producir entorno a las ocho de la tarde. "Me han dicho que si no hay tarjeta de embarque no se puede entrar", afirma otra persona sin hogar que se ha quedado en la calle la primera noche de limitaciones en el aeropuerto. Nos añade que "no le queda otra"; va a dormir en los bancos que están fuera de la terminal.

Algunos viajeros que han vivido el control reconocen para los micros de Antena 3, que esa "no es la solución", han podido hablar con algunas personas vulnerables, y explican que "los han echado de repente".

"Pensaban que iban a poder impedir que entremos"

Situación de contrastes, el equipo de Antena 3 ha comprobado cómo decenas de personas sin hogar han podido pasar la noche en la Terminal 4 de Barajas. Cada uno "tiene su ruta" para acceder. "Pensaban que iban a poder impedir que entremos, pero del 100% de personas habituales, estamos un 90%", reconoce una persona que ha podido acceder al interior de Barajas para dormir. No tiene miedo, eso dicen.

Hay diferencias entre las administraciones, el Ayuntamiento de Madrid pide "el censo" de las personas que pernoctan cada noche, mientras Aena, responde: "Somo un gestor de aeropuertos, no tenemos trabajadores sociales". Un cruce de responsabilidades, que hoy podría tener solución. Hoy jueves Aena y Almeida hablarán sobre esta crisis en Barajas.

