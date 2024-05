El consejo de Álex García, repatriado desde Tailandia por una pancreatitis, para viajar lejos de España

Hace ya casi un mes de la repatriación de Álex García, turista vizcaíno, desde Tailandia a España tras sufrir una pancreatitis que le obligó a abandonar urgentemente el país asiático. García volvió a nuestro país en un avión medicalizado y tras casi 30 días ya ha salido de la UCI. Ahora mismo se encuentra en planta y recuperándose favorablemente. Antena 3 Noticias ha hablado con él.

"Me encuentro con fuerzas y con ganas porque veo que estoy adelantando mucho, me han quitado medicamentos, ya ando y cojo musculatura poco a poco", empezó diciendo antes de bromear con Manu Sánchez: "Llevaba dos días durmiendo mal, pero hoy sí lo estaba haciendo bien y me he dado cuenta de que tenía que hablar contigo...".

Álex García ha explicado que se sentía "frustrado" al no poder subirse a los dos primeros aviones que partían hacia España: "Cuando llegó el tercero no me lo creía, pero fue llegar aquí y dije 'ya estoy en casa'".

"Llego a estar 1 o 2 días más ahí y no lo cuento"

El vasco también admite que la ayuda llegó en el momento idóneo: "La última semana en Tailandia tenía 40º de fiebre y no me bajaba ni con medicamentos ni con nada, creo que llego a estar uno o dos días más y no lo cuento".

"Estoy muy agradecido a la ministra Robles y al equipo de la UMAER... son mis ángeles, me han salvado"

Pero, ¿por qué se convirtió Tailandia en su pesadilla? "Fue al quinto día... nos lo estábamos pasando muy bien, un día me empezó a doler el estómago y tuve que ir al médico, era un dolor que me imposibilitaba caminar, hasta me tiré al suelo, no me acuerdo de mucho más". García vuelve a rememorar lo sucedido y tiene claro que el peor momento fue la desesperación de "no coger los primeros aviones" y de dar por hecho que se iba a quedar en Tailandia. Por otra parte, reconoce que su familia pudo estar con él todo el tiempo: "Se iban turnando y siempre estaba acompañado... también estoy muy agradecido a Margarita Robles, al equipo de la UMAER... para mí son mis ángeles, me han salvado la vida, cuando salga estaré con ellos. Cuando llegué a España me di cuenta de todo, muchas gracias a las personas que me han apoyado", revela.

El consejo de Álex para un viaje largo y lejos de España

Por último, Álex García ha querido terminar lanzando un mensaje en forma de consejo para los que tienen pensado hacer un viaje lejos de España: "Te vas a dejar 2.000 o 3.000 euros... hay que coger mínimo un seguro de 1 millón de euros, yo elegí el que te ofrece la agencia y apenas lo miré, la Sanidad es muy cara fuera de nuestro país... Un buen seguro costará 100 euros más", concluye.

