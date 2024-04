Una teniente coronel, sobre la repatriación de Alex de Tailandia: "En el vuelo mejoró mientras empeoró en la UCI"

Alexander García, el español que se encontraba en Tailandia gravemente enfermo por una pancreatitis, se encuentra ya ingresado en la UCI del Hospital de Cruces, en Barakaldo (Bizkaia).

Según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, el joven se encuentra consciente y en situación clínicamente estable dentro de la gravedad.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado esta noche, tras recibir al equipo médico militar que ha trasladado desde Tailandia al turista vasco Alexander García, que el Ejército nunca deja "a ningún español, ni a nadie, atrás".

"Los españoles que sepan que nunca el Ejército deja a nadie, a ningún español, ni a nadie atrás. Cuando hay una situación difícil, ahí están las Fuerzas Armadas, ahí está el Ejército del Aire y del Espacio, para hacer lo que haga falta con cualquier español en cualquier lugar del mundo", ha afirmado Robles en la Base Aérea de Torrejón.

García sufre un proceso abdominal desde hace dos meses y está siendo tratado por el equipo de medicina intensiva del Hospital de Cruces.

El avión militar que le ha repatriado, en el que han viajado la madre y la cuñada del enfermo, ha llegado sobre las 18:20 horas al aeropuerto vizcaíno tras un vuelo de unas doce horas de duración.

La teniente coronel médico Pilar Salvador y el resto del equipo médico se han mostrado felices y orgullosos del traslado del joven. "Ha llegado mejor de lo que nos encontramos a Alex. Ha sido un trabajazo por parte de todo el equipo". En ese sentido, ha querido agradecer el trabajo de su equipo, así como del Hospital Central de la Defensa: "Gracias a estos chicos que son una maravilla, pero ojo, no me puedo olvidar del hospital central de la Defensa que me ha apoyado con personal, del 45 grupo que son nuestros magos en el aire y de que, en conjunto, todo el ejército del aire y del espacio hace que esta misión sea maravillosa".

De unos "gases" a una "pancreatitis necrotizante de origen biliar"

El joven estuvo ingresado en la UCI del Hospital Samitivej de Bangkok (Tailandia), país al que se desplazó hace más de un mes junto a su mujer, después de que, antes de viajar, el médico que le atendió en España le dijera que las molestias que sufría eran debidas a "gases" y que no tenía "nada".

Una vez en el país asiático, donde la pareja acudió con una póliza de seguros, el hombre comenzó a "sentirse mal", por lo que fue hospitalizado con una "pancreatitis necrotizante de origen biliar a un 30 %".

Transcurrido un mes, el seguro hizo un primer intento de repatriación a través de una línea aérea regular, acompañado por un médico, aunque el viaje se frustró porque, al ir a embarcar, el piloto no lo permitió debido a que estaba "vomitando", tras lo que ingresó en un segundo hospital, el Samitivej de Bangkok, donde además le detectaron una neumonía entre otras complicaciones.

Su situación fue "empeorando", hasta que sufrió un "paro cardíaco" que obligó a intubarlo y los parientes contactaron con la aseguradora para pedir que fuera repatriado en una ambulancia aérea, a lo que la compañía respondió que esta posibilidad "no se contemplaba en la póliza", a pesar de que, según la portavoz de la familia, en este documento aparece un apartado con la frase "repatriación ilimitada".

Finalmente, ante el "empeoramiento" de la situación, la familia hizo el "esfuerzo" de contratar una ambulancia aérea privada con dos médicos que fueron a Tailandia a ver al enfermo.

