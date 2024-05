Álex García, el joven repatriado de Tailandia por una pancreatitis ya está en planta: " Hoy estoy que me como el mundo"

El pasado 21 de abril regresó a España Álex García, el joven vizcaíno que estaba hospitalizado en Tailandia por una pancreatitis aguda. Nada más llegar al Hospital de Cruces fue sometido a una operación de urgencia y y tras tres semanas en la UCI "por fin llegó el día" en el que el vizcaíno ha pasado a planta y ha podido reencontrarse con sus hijos.

Han sido unos meses difíciles en los que se ha temido por su vida. Fue hospitalizado en febrero en Tailandia y repatriado en abril por un avión del Ministerio de Defensa. Llegó extubado y pese a las pocas fuerzas que en ese momento tenía sacó energía para saludar mientras lo sacaban de la ambulancia en camilla.

Ha permanecido 3 meses postrado en una cama y aunque hoy todavía le cuesta ponerse en pie se siente con ánimo para comerse el mundo. A través de un mensaje publicado en su perfil de Facebook, recogido por el El Correo, Álex ha compartido con todos como se siente y su agradecimiento por el cariño recibido.

"Y por fin llegó el día" comienza diciendo Álex para luego explicar cómo ha sido el reencuentro con sus hijos: "No sabes si llorar de la emoción o hacerte el duro para que no te vean llorando (sí, me hice el duro porque si no lloraban ellos también" y añade: "Es una pasada la fuerza que te dan y las ganas de luchar por todo. Hoy estoy que me como el mundo".

García ha agradecido los apoyos recibidos. "Gracias a tod@s por todo! Entre el cansancio y los mensajes que recibo no me da tiempo de contestar a todos pero ya estoy en planta. Poco a poco vamos mejorando pero todavía queda mucho por luchar. P.D. Solo tengo dos hijos pero el otro como si lo fuera" acaba el mensaje.

Antes de viajar a Tailandia, Álex acudió al médico por unas molestias, pero en esa consulta le dijeron que lo que tenía eran "gases". Ya en el país asiático comenzó a "sentirse mal" y fue hospitalizado por una "pancreatitis necrotizante de origen biliar a un 30%".

El seguro con el que viajaron intentó repatriar a Álex, pero en el momento del vuelo comenzó a vomitar y el piloto no lo permitió. Fue entonces ingresado en otro hospital en Bangkok donde, a mayores, le diagnosticaron una neumonía entre otras complicaciones.

La pancreatitis aguda es una inflamación brusca del páncreas provocada por la activación dentro de él de las enzimas que produce para la digestión. En casos graves, parte del páncreas se destruye en un proceso que se llama necrosis, que produce una reacción inflamatoria generalizada que puede afectar a otros órganos vitales. En el 80% de los casos, las causas más frecuentes que lo producen son los cálculos en la vesícula biliar y el consumo excesivo de alcohol.

