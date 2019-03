Condenados a 70 años de cárcel los asesinos del narco Leonidas Vargas

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a penas de entre cuatro años y 26 años y tres meses a las siete personas a las que un jurado popular declaró culpables del asesinato del capo colombiano Leónidas Vargas, tiroteado el 8 de enero de 2009 en el hospital Doce de Octubre de la capital.

Según la sentencia, fue el colombiano Jonathan Andrés O., condenado a 25 años y nueve meses por los delitos de asesinato alevoso mediante precio y tenencia ilícita de armas, quien ese día "efectuó varios disparos con una pistola semiautomática" contra Vargas, causándole la muerte de manera inmediata.

Además, el tribunal ha condenado a 23 años y seis meses de cárcel a José Jonathan F.O.; a 26 años y tres meses a Edgar Andrés O.F.; a 24 años y 3 meses a Alexander S.C.; a 24 años y tres meses a Jonathan M.R.; a diez años y seis meses a Yuli Carolina O.R., y a cuatro años a Andrei Alexandru C., que se deshizo del arma del crimen.

El tribunal de la sección tercera, presidido por el magistrado Carlos Ollero, recuerda en la sentencia los hechos declarados probados el pasado 4 de abril por un jurado popular y que se remontan a la tarde del 8 de enero de 2009.

Fue entonces cuando Jonathan Andrés O., quien carecía de armas, entró en la habitación 543 del hospital Doce de Octubre de Madrid y mató a Vargas, quien no pudo reaccionar ante "lo sorpresivo e inesperado" de los disparos. Anteriormente, José Jonathan F.O., como jefe de una oficina de cobros" de deudas relacionadas con el narcotráfico, según el jurado, había recibido de personas desconocidas el encargo de matar a Vargas y se puso en contacto con Edgar Andrés O.F.

Ambos decidieron ejecutar el crimen valiéndose de otra persona, para lo que pidieron a July Carolina O.R. que contactase con Jonathan Andrés O., su amante en ese momento y que vivía en Fuerteventura. July Carolina transmitió a Jonathan Andrés las indicaciones de José Jonathan, "sin importarle que esos preparativos estuviesen encaminados a dar muerte a una persona" -señala la sentencia-, y compró el billete de avión para que el asesino de Vargas se desplazara a Madrid.

De la vigilancia de la habitación del hospital donde yacía el jefe del cartel colombiano de la droga del Caquetá y considerado en su momento testaferro del cartel de Medellín se encargaron Jonathan M.R. y Edgar Andrés O.F. Por su parte, Alexander S.C. proporcionó a Jonathan Andrés O. el arma que utilizaría para el asesinato, le ocultó en su casa de forma transitoria y, después, encargó a Andrei Alexandru C. que se deshiciese del arma unos días después tirándola al río Guadarrama -no se ha podido encontrar-.

En Edgar Andrés O.F. ha recaído la mayor pena porque se le ha condenado, además de por asesinato, por un delito de atentado a la autoridad al echar mano a una pistola que portaba durante su detención y por forcejear con los agentes. A Andrei Alexandru C., con una pena de cuatro de prisión por un delito de encubrimiento, y a Yuli Carolina O.R., con diez años y medio de cárcel por un delito de homicidio, les han impuesto las menores condenas.

Todos los condenados estuvieron impulsados por una promesa económica, cuya cantidad se desconoce, a excepción de la de Jonathan M.R., que recibió no menos de 300 euros, y Andrei Alexandru C., al menos 1.000 euros. Los jueces han dictado que, en contra de la petición por parte de las defensas sobre la nulidad de las escuchas telefónicas que llevaron a las detenciones, todas fueron realizadas dentro de una actuación legal.

Además, la coincidencia de que el teléfono utilizado por Alexander S.C., detectado en Madrid por la policía, estuviera siendo objeto de unas diligencias anteriores en Jaén por un delito de drogas no es ilegal al estar autorizadas ambos por un Juzgado de Instrucción de cada una de esas ciudades. Los acusados deberán indemnizar a la viuda de Leónidas Vargas con 104.837 euros.