Condenado a 19 años de cárcel un hombre por maltratar y violar a su mujer durante 54 años de relación

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha condenado a 19 años de prisión a un hombre de 77 años por maltratar, vejar y agredir sexualmente de forma continuada a su mujer durante 54 años. Así lo recoge la sentencia.

En el juicio celebrado el pasado 1 de abril, la mujer, también de 77 años, relató ante el tribunal el más de medio siglo de malos tratos, violaciones e insultos que sufrió por el que ya es su exmarido desde que lo conoció con 17 años. No lo denunció hasta que tuvo 71 años cuando temió perder la vida en una de sus palizas.

La sentencia le condena a 15 años de cárcel por un delito de agresión sexual continuada, a los que se suman otro año de prisión por un delito de maltrato y otros tres años más por un delito de malos tratos habituales. Además, se le imponen 18 años de prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima. En concepto de responsabilidad civil deberá indemnizar a su exmujer con 50.000 euros.

Establece el tribunal que el testimonio de la víctima en este caso es "persistente, creíble, y carente de motivaciones espurias, relatando los episodios de violencia sexual, física y psíquica de los que han venido siendo objeto de forma continuada". A ello, se le suman las declaraciones de la hija y del nieto del acusado. Estos "ratifican la existencia tanto de los episodios de violencia física y verbal, como los de naturaleza sexual, y el carácter continuado y/o habitual de todos ellos".

La mujer relató protegida por un biombo en el juicio toda una vida de agresiones que comenzó a los 17 años cuando entonces el acusado era su novio y le dio una bofetada que la tiró sobre unas zarzas. Desde entonces, las agresiones físicas, sexuales y los insultos eran "casi diarias" porque "siempre tenía una excusa para meterse conmigo".

Después de los golpes, el acusado la obligaba a mantener relaciones sexuales. "Eso no era hacer el amor, era violarme", dijo. La mujer explicó que solo pudo ponerle nombre a lo que le estaba ocurriendo cuando a raíz de la denuncia que interpuso de 2020 se puso en manos de psiquiatras y psicólogos.

"Yo no lo disculpaba, pero no quería que todo el mundo supiese que el padre de mis hijos era un maltratador, un sinvergüenza", dijo para explicar el motivo de por qué nunca se atrevió a denunciar.

No fue hasta 2020 cuando en una de las últimas palizas decidió denunciar a su marido porque ya se habían ido de casa tanto sus hijos como su nieto y ella temía por su vida. "Puse la denuncia porque me iba a matar, porque se ponía como un monstruo y yo lo dejé todo y me fui", declaró.

El acusado negó todas las acusaciones, amparándose en que todo se debe a que su exmujer lo que perseguía era quedarse con su dinero y propiedades. En el juicio también declaró su hija que contó que abandonó su casa cuando cumplió los 18 años después de presenciar innumerables palizas a su madre. Apuntó que desde que tuvo cuatro o cinco años tenía recuerdos de palizas de su padre a su madre "por cualquier cosa", de verla con "hematomas por todo el cuerpo" y de ver cómo tras los golpes "la arrastraba" a la habitación "cerraba la puerta y escuchar cómo la obligaba a mantener relaciones mientras ella lloraba".

En este sentido reconoció que tanto ella como su hermano tenían "mucho miedo" de su padre y también de denunciarlo por la reacción que pudiera tener. El nieto del acusado, que convivió con ellos hasta que tuvo 27 años, relató también los malos tratos presenciados y los insultos hacia su abuela, algo que era "recurrente".

La última agresión fue 1 de mayo de 2020 cuando el acusado, según contó la mujer en el juicio, le propinó una brutal paliza tras enterarse de que el presidente de la comunidad donde residían había estado en la casa para ver los problemas de humedad que presentaba el inmueble. Fue entonces cuando ella abandonó su casa, se marchó de Jaén y presentó la denuncia.

