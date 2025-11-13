Tabaquismo
El 90% de los médicos considera insuficientes las estrategias actuales para dejar de fumar
Los médicos reclaman más recursos y formación para poder ayudar a los pacientes que quieren abandonar el tabaco.
Nueve de cada 10 médicos españoles estima que las estrategias actuales para dejar de fumar son ineficaces. Así lo revela el informe Tabaquismo y atención primaria en España, elaborado por Leca Solutions con la participación de 250 profesionales de atención primaria, y avalado por la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, junto con la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.
El estudio pone de manifiesto que la principal demanda de los facultativos es una mejor formación específica sobre tabaquismo. Muchos profesionales aseguran no tener acceso a programas reglados que les permitan actualizar sus conocimientos en este ámbito. En segundo lugar, los médicos reclaman la implantación de protocolos y guías clínicas basadas en la evidencia científica. Finalmente, el informe destaca la falta de tiempo como uno de los mayores obstáculos en la consulta. “Estamos desbordados y sin recursos suficientes. Queremos ayudar a nuestros pacientes a dejar de fumar, pero no disponemos de las herramientas necesarias”, explica Sara María Ferrero, portavoz de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.
El ejemplo de Reino Unido
Según los datos recogidos, el 73% de los médicos considera que la mayoría de sus pacientes fracasa en el intento de abandonar el tabaco. Entre los motivos, señalan dos perfiles principales: quienes han intentado dejarlo en repetidas ocasiones sin éxito, y aquellos que ni siquiera se plantean hacerlo en un primer momento. El impacto económico del tabaquismo también es alarmante: se calcula que España gasta entre 7.000 y 8.000 millones de euros al año en tratar enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco.
El documento advierte, además, que los tratamientos disponibles no resultan suficientemente efectivos. Un 89% de los médicos opina que las terapias actuales no ofrecen los resultados esperados. Por ello, reclaman un sistema más coherente, estable y basado en modelos exitosos como el del Reino Unido. "Las políticas antitabaco se sustentan en cuatro pilares: prevención, abandono del hábito, reducción del daño y creación de espacios libres de humo", explica José Antonio López, portavoz de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.
Así, este primer estudio nacional entre médicos de atención primaria propone un conjunto de medidas y recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas para fortalecer la lucha contra el tabaquismo y mejorar la salud de la población.
