El 90% de los médicos considera insuficientes las estrategias actuales para dejar de fumar

Nueve de cada 10 médicos españoles estima que las estrategias actuales para dejar de fumar son ineficaces. Así lo revela el informe Tabaquismo y atención primaria en España, elaborado por Leca Solutions con la participación de 250 profesionales de atención primaria, y avalado por la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, junto con la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.

El estudio pone de manifiesto que la principal demanda de los facultativos es una mejor formación específica sobre tabaquismo. Muchos profesionales aseguran no tener acceso a programas reglados que les permitan actualizar sus conocimientos en este ámbito. En segundo lugar, los médicos reclaman la implantación de protocolos y guías clínicas basadas en la evidencia científica. Finalmente, el informe destaca la falta de tiempo como uno de los mayores obstáculos en la consulta. “Estamos desbordados y sin recursos suficientes. Queremos ayudar a nuestros pacientes a dejar de fumar, pero no disponemos de las herramientas necesarias”, explica Sara María Ferrero, portavoz de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.

El ejemplo de Reino Unido

Según los datos recogidos, el 73% de los médicos considera que la mayoría de sus pacientes fracasa en el intento de abandonar el tabaco. Entre los motivos, señalan dos perfiles principales: quienes han intentado dejarlo en repetidas ocasiones sin éxito, y aquellos que ni siquiera se plantean hacerlo en un primer momento. El impacto económico del tabaquismo también es alarmante: se calcula que España gasta entre 7.000 y 8.000 millones de euros al año en tratar enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco.

El documento advierte, además, que los tratamientos disponibles no resultan suficientemente efectivos. Un 89% de los médicos opina que las terapias actuales no ofrecen los resultados esperados. Por ello, reclaman un sistema más coherente, estable y basado en modelos exitosos como el del Reino Unido. "Las políticas antitabaco se sustentan en cuatro pilares: prevención, abandono del hábito, reducción del daño y creación de espacios libres de humo", explica José Antonio López, portavoz de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.

Así, este primer estudio nacional entre médicos de atención primaria propone un conjunto de medidas y recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas para fortalecer la lucha contra el tabaquismo y mejorar la salud de la población.

