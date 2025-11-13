Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Tabaquismo

El 90% de los médicos considera insuficientes las estrategias actuales para dejar de fumar

Los médicos reclaman más recursos y formación para poder ayudar a los pacientes que quieren abandonar el tabaco.

Presentación del informe de los médicos de atención primaria sobre tabaquismo

El 90% de los médicos considera insuficientes las estrategias actuales para dejar de fumar | Europa Press

Publicidad

Belén Montero
Publicado:

Nueve de cada 10 médicos españoles estima que las estrategias actuales para dejar de fumar son ineficaces. Así lo revela el informe Tabaquismo y atención primaria en España, elaborado por Leca Solutions con la participación de 250 profesionales de atención primaria, y avalado por la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, junto con la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.

El estudio pone de manifiesto que la principal demanda de los facultativos es una mejor formación específica sobre tabaquismo. Muchos profesionales aseguran no tener acceso a programas reglados que les permitan actualizar sus conocimientos en este ámbito. En segundo lugar, los médicos reclaman la implantación de protocolos y guías clínicas basadas en la evidencia científica. Finalmente, el informe destaca la falta de tiempo como uno de los mayores obstáculos en la consulta. “Estamos desbordados y sin recursos suficientes. Queremos ayudar a nuestros pacientes a dejar de fumar, pero no disponemos de las herramientas necesarias”, explica Sara María Ferrero, portavoz de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.

El ejemplo de Reino Unido

Según los datos recogidos, el 73% de los médicos considera que la mayoría de sus pacientes fracasa en el intento de abandonar el tabaco. Entre los motivos, señalan dos perfiles principales: quienes han intentado dejarlo en repetidas ocasiones sin éxito, y aquellos que ni siquiera se plantean hacerlo en un primer momento. El impacto económico del tabaquismo también es alarmante: se calcula que España gasta entre 7.000 y 8.000 millones de euros al año en tratar enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco.

El documento advierte, además, que los tratamientos disponibles no resultan suficientemente efectivos. Un 89% de los médicos opina que las terapias actuales no ofrecen los resultados esperados. Por ello, reclaman un sistema más coherente, estable y basado en modelos exitosos como el del Reino Unido. "Las políticas antitabaco se sustentan en cuatro pilares: prevención, abandono del hábito, reducción del daño y creación de espacios libres de humo", explica José Antonio López, portavoz de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.

Así, este primer estudio nacional entre médicos de atención primaria propone un conjunto de medidas y recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas para fortalecer la lucha contra el tabaquismo y mejorar la salud de la población.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La gripe vuelve con fuerza este otoño a España

La gripe vuelve con fuerza este otoño a España

Publicidad

Salud

Presentación del informe de los médicos de atención primaria sobre tabaquismo

El 90% de los médicos considera insuficientes las estrategias actuales para dejar de fumar

Aves de corral

Alerta por gripe aviar: el Gobierno amplía el confinamiento de aves de cría a todas las granjas de España

La ministra de Sanidad, Mónica García

Sanidad y las comunidades autónomas acuerdan compartir los datos de los cribados de cáncer

Imagen de archivo de una persona utilizando la app de ChatGPT
Doctor Chat GPT

Los médicos alertan sobre las peligrosas respuestas de Chat GPT a consultas sobre salud sin supervisión

Imagen de archivo de una persona que utiliza su teléfono móvil.
Retraso Móvil Infancia

Miles de familias se unen en la plataforma ALM para retrasar la entrega del primer móvil a los jóvenes

Imagen de archivo de una gallina
Gripe aviar

La gripe aviar resurge en España: ¿existe riesgo de contagio a humanos?

El repunte de casos en aves obliga al confinamiento de granjas, pero los expertos insisten en que la transmisión a personas sigue siendo excepcional.

Fotografía de archivo de una granja de producción ecológica de huevos
MEDIDAS PREVENTIVAS

La gripe aviar vuelve a estar en el punto de mira: Confinamiento y subida de precios

La cría de aves de corral al aire libre pasa a zonas de riesgo, como medida a la alta patogenicidad registrada en España. A consecuencia, nuestro bolsillo lo notará, los huevos y el pollo encarecen.

Noviembre se convierte en "Movember", el mes para concienciar sobre la salud masculina

Noviembre se convierte en "Movember", el mes para concienciar sobre la salud masculina

Síndrome del domingo: qué es y por qué sucede

Síndrome del domingo: qué es y por qué sucede

La colonoscopia y la sangre en heces son equivalentes para detectar cancer de colon

La Comunidad de Madrid admite una incidencia en el envío de resultados del cribado de cáncer de colon

Publicidad