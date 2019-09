Con motivo del Día Mundial Sin Coches hemos entrevistado a Luis Sanz, experto en vehículos de movilidad personal, para que nos saque de dudas sobre dónde deberían circular los vehículos como los patinetes o las bicis eléctricas.

Luis nos comenta que este tipo de vehículos, eléctricos, deben circular "por la calzada, especialmente, en aquellos carriles cuyo kilometraje no puedan superar los 30 kms/h". En ningún caso, nos dice, debería ser por la acera ya que la multa supone un coste de 80 euros para el infractor.

En el caso de los segways la normativa cambia. A estos vehículos sí que se les permite circular en ciertas zonas peatonales, dando siempre la prioridad al viandante. Además, también lo pueden hacer en carriles bici o en zonas de la ciudad como el parque Madrid Río.

A partir de octubre, circular en patinete por la vía pública de Bilbao quedará prohibido. La nueva normativa municipal sacará de sus calles a los patinetes y a les obligará a circular por el carril bici: "Dependiendo del peso o de las velocidades, podría llegar a circular por la calzada", nos comentan desde el consistorio.

El vacío legal a nivel nacional sobre una normativa de uso de estos vehículos obliga a los municipios españoles a legislar para acabar con las dudas de los usuarios y hasta de la policía, que solo pueden aconsejar ante la ausencia de una ley. "Un policía me manda circular por la acera y, en la esquina, otro agente me manda por la carretera y, directamente, hay quienes me dicen que tengo que dejar mi patinete en casa", nos dice un ciudadano.

Esta situación afecta tanto a los establecimientos vendedores de patinete como a los clientes, ante la duda de si podrán realizar un correcto uso de este transporte.

Los dispositivos de más potencia y los segways sólo podrán circular por las calzadas sin superar los 30 kms/h y respetando todas las normas de tráfico. Mientras tanto, el consistorio se ha comprometido a crear más carriles bici.