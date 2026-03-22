El chiste de Marías Prats tras liarse entre angula y anguila: "Recuerden, es importante..."

Es bastante fácil liarse, y mucho más en pleno directo... Matías Prats, presentador de Antena 3 Noticias Fin de Semana, se ha liado al decir que "la anguila es la cría de la angula" (es al revés), y ha querido enmendar su equivocación haciendo un chiste al final del informativo de las 15:00 de este domingo.

"La anguila es la cría de la angula... Me parece que lo he dicho al revés pero creo que ustedes lo habrán entendido", dijo Matías tras dar paso -entre risas- a la noticia de que diez personas habían sido detenidas por robar 445 kilos de angulas.

Apenas unos minutos después, el mítico presentador de Antena 3 quiso hacer referencia a su error previo con uno de sus habituales chistes: "Llegan ya los deportes y Alba Dueñas pero antes recuerden, es importante, la cría de la anguila es la angula", bromeó ante las risas de Mónica Carrillo: "Muy bien, a comer...".

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