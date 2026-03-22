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El chiste de Marías Prats tras liarse entre angula y anguila: "Recuerden, es importante..."

El presentador de Antena 3 Noticias Fin de Semana quiso corregir su equivocación al final del informativo con uno de sus míticos chistes.

Matías Prats, en el informativo del domingo 22 de marzo

El chiste de Marías Prats tras confundir anguila con angula: "Recuerden que..." | Antena 3 Noticias

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Es bastante fácil liarse, y mucho más en pleno directo... Matías Prats, presentador de Antena 3 Noticias Fin de Semana, se ha liado al decir que "la anguila es la cría de la angula" (es al revés), y ha querido enmendar su equivocación haciendo un chiste al final del informativo de las 15:00 de este domingo.

"La anguila es la cría de la angula... Me parece que lo he dicho al revés pero creo que ustedes lo habrán entendido", dijo Matías tras dar paso -entre risas- a la noticia de que diez personas habían sido detenidas por robar 445 kilos de angulas.

Apenas unos minutos después, el mítico presentador de Antena 3 quiso hacer referencia a su error previo con uno de sus habituales chistes: "Llegan ya los deportes y Alba Dueñas pero antes recuerden, es importante, la cría de la anguila es la angula", bromeó ante las risas de Mónica Carrillo: "Muy bien, a comer...".

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Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

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