José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle', ha asegurado este miércoles que "forcejeó" con una joven en Boiro "sólo" para robarle el teléfono móvil y ha negado que intentase meterle a la fuerza en su coche.

Al igual que lo sostenido en su defensa en el caso Diana Quer, en el que también está acusado, Abuín Gey ha dicho que se encontraba el 25 de diciembre en una calle de Boiro (A Coruña) porque se había desplazado allí para robar gasoil.

Cuando encontró un vehículo que "le interesaba" para robar combustible, ha indicado, aparcó su coche, un Alfa Romeo propiedad de su mujer, y se "acercó" a él. Sin embargo, no logró abrir el depósito del turismo y, cuando volvía de regreso, se topó con la joven "de frente". "Como necesitaba dinero, le pedí el móvil. Solo fue eso, nada más. Forcejeamos y no me quiso dar el móvil, pero no recuerdo nada más", ha dicho ante el tribunal.

En todo caso, ha negado, a preguntas de la Fiscalía, que ejerce la acusación, que esperase a la joven a propósito, que la empujase o que intentase meter a la fuerza a la mujer en el vehículo. "Yo la dejé ir", ha apostillado.

Asimismo, 'El Chicle' ha sostenido que no pudo intentar introducirla en el maletero puesto que casi no podía levantar el brazo derecho por encima del hombro, dado que está operado desde hace años y tiene la movilidad reducida. Lo único que ha dicho recordar es que intentó quitarle el móvil "con la mano izquierda".

El acusado ha asegurado que tampoco recuerda haber visto a los chicos que presuntamente ayudaron a la víctima. "Yo supe que había chicos por las declaraciones y los comentarios de la prensa", ha asegurado.

Durante la primera sesión del juicio, 'El Chicle' ha escuchado los audios del intento de rapto en los que se puede escuchar la estrategia del acusado, cómo la asalta, cómo le dice que la va a cortar con un cuchillo y cómo le ordena meterse en el coche.

