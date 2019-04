La reacción de 'El Chicle' a los audios de su intento de rapto a una joven en Boiro

El autor confeso de la muerte de Diana Quer, José Enrique Abuín Gey, conocido como 'El Chicle' y condenado con anterioridad por delitos de drogas, ha vuelto a sentarse en el banquillo de los acusados. Lo ha hecho por el intento de rapto y agresión sexual a una joven en Boiro, unos hechos ocurridos en diciembre de 2017 y que desembocaron en la resolución de la desaparición de la joven madrileña.

Durante la primera sesión del juicio, 'El Chicle' ha escuchado los audios del intento de rapto en los que se puede escuchar la estrategia del acusado, cómo la asalta, cómo le dice que la va a cortar con un cuchillo y cómo le ordena meterse en el coche.

Tras escucharla, el acusado ha asegurado que no reconoce su voz en los audios. "No se si fue exactamente esa la conversación, no lo recuerdo", ha declarado.

La víctima de 'El Chicle' se derrumba al escuchar el audio en el que se recoge la agresión

La joven reconoce su voz al escuchar el audio durante el juicio contra 'El Chicle' por el intento de secuestro en Boiro y cuenta que la grabación solo recoge un trozo de la agresión.

