Castilla y León envía una alerta en La Pinilla (Segovia) por el incendio de Peñalba, en Guadalajara

Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha enviado este viernes un aviso a los teléfonos móviles de la zona de La Pinilla (Segovia) para recomendar la suspensión de actividades al aire libre debido al incendio forestal de Peñalba de la Sierra (Guadalajara).

El 112 de Castilla y León ha informado a través de la red social 'X' del envío de esta alerta de Protección Civil, en la que advierte del "grave peligro" que supone el fuego en el entorno de La Pinilla. Aunque las llamas todavía no han entrado en territorio segoviano, existe riesgo de que puedan alcanzarlo en las próximas horas. "Abandone toda actividad recreativa y deportiva en el medio natural. Evite el tránsito en todo el área. Siga las instrucciones de las autoridades", recoge el mensaje.

Más de 1.800 hectáreas arrasadas

El incendio, que comenzó el pasado domingo en el paraje del Pico del Lobo, ha calcinado ya unas 1.800 hectáreas (1.000 de ellas en solo 24 horas) y se mantiene en Nivel 2 de Peligrosidad. En las labores de extinción trabajan 160 efectivos, distribuidos en 20 medios (10 de ellos aéreos) además de la Unidad Militar de Emergencias.

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, confirmó este viernes que el fuego seguía activo y que había arrasado más de 1800 hectáreas, 1000 de ellas solo en las últimas 25 horas. José Almodóvar, viceconsejero de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha, ya indicaba el pasado martes que la posible causa del incendio podría deberse a la caída de un rayo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.