Noticias de hoy, sábado 27 de septiembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 27 de septiembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, viernes 5 de septiembre de 2025

Noticias de hoy

Antena 3 Noticias
Publicado:

La comparecencia de Begoña Gómez o la foto entre Donald Trump y Felipe VI, entre las noticias que marcan la jornada hoy, sábado 27 de septiembre de 2025.

Comparecencia de Begoña Gómez

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, comparece este sábado por quinta vez en los juzgados de Plaza Castilla. A partir de las 18:00 horas, el magistrado Juan Carlos Peinado le comunicará personalmente que, en caso de llegar a juicio, será un jurado popular quien valore el presunto delito de malversación de caudales públicos que se le atribuye.

Imagen de Donald Trump y Felipe VI

La Casa Blanca ha difundido este sábado la esperada imagendel saludo entre el rey Felipe VI y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomada el pasado martes por la noche en Nueva York durante la recepción a los jefes de delegación que asistieron a la Asamblea General de la ONU.

Trump informa de "intensas negociaciones" por Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido que tras mantener conversaciones con representantes de Oriente Próximo vislumbra un mayor compromiso para llegar a un acuerdo de paz en Gaza. "Hay más buena voluntad y entusiasmo por alcanzar un acuerdo, después de tantas décadas, que nunca antes", ha indicado el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Detenido un hombre acusado de extorsionar sexualmente a menores de edad

VÍDEO: Comienza la reconstrucción del edificio arrasado en el que murieron 10 personas en el barrio de Campanar, en Valencia

La Princesa Leonor cierra este sábado su viaje a Navarra con una visita a Olite y Tudela

Emotivo encuentro de la reina Letizia y princesa Leonor con el periodista y cantante Javier Erro

Campaña para la convivencia con los osos en León

Noticias de hoy, sábado 27 de septiembre de 2025

Homicidio

Hallan muerto a un hombre de 61 años con signos de violencia en una vivienda de Benaocaz (Cádiz)

Incendio forestal

Castilla y León envía una alerta en La Pinilla (Segovia) por el incendio de Peñalba, en Guadalajara

El incendio se originó el pasado domingo y ha calcinado ya más de 1.800 hectáreas. Aunque el fuego aún no ha alcanzado el territorio segoviano, la comunidad ha emitido una alerta por la probabilidad de que se extienda.

Incendio

Al menos 16 heridos y más de 230 desalojados por un incendio en el aparcamiento de un hotel de Coma-ruga, Tarragona

El incendio afectó a un coche que estaba estacionado en ese aparcamiento y el humo se propagó por las primeras plantas del hotel.

Detenido un hombre acusado de extorsionar sexualmente a menores de edad

Efemérides de hoy 27 de septiembre de 2025: Primer paseo espacial chino

Efemérides de hoy 27 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 27 de septiembre?

Imagen del accidente de aeronave sin motor.

Muere un hombre al estrellarse su avioneta sin motor en la vertiente segoviana de Peñalara

