Noticias de hoy, sábado 27 de septiembre de 2025
Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 27 de septiembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.
La comparecencia de Begoña Gómez o la foto entre Donald Trump y Felipe VI, entre las noticias que marcan la jornada hoy, sábado 27 de septiembre de 2025.
Comparecencia de Begoña Gómez
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, comparece este sábado por quinta vez en los juzgados de Plaza Castilla. A partir de las 18:00 horas, el magistrado Juan Carlos Peinado le comunicará personalmente que, en caso de llegar a juicio, será un jurado popular quien valore el presunto delito de malversación de caudales públicos que se le atribuye.
Imagen de Donald Trump y Felipe VI
La Casa Blanca ha difundido este sábado la esperada imagendel saludo entre el rey Felipe VI y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomada el pasado martes por la noche en Nueva York durante la recepción a los jefes de delegación que asistieron a la Asamblea General de la ONU.
Trump informa de "intensas negociaciones" por Gaza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido que tras mantener conversaciones con representantes de Oriente Próximo vislumbra un mayor compromiso para llegar a un acuerdo de paz en Gaza. "Hay más buena voluntad y entusiasmo por alcanzar un acuerdo, después de tantas décadas, que nunca antes", ha indicado el mandatario en su cuenta de Truth Social.
- VÍDEO: Arranca la reconstrucción del edificio de Campanar por el incendio en el que murieron 10 personas
- Emotivo encuentro de la reina Letizia y princesa Leonor con el periodista y cantante Javier Erro
- Campaña para la convivencia con los osos en León: contenedores especiales y trampas para alejarlos de las poblaciones
