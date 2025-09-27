Hallan muerto a un hombre de 61 años con signos de violencia en una vivienda de Benaocaz (Cádiz)

Un hombre de 61 años ha sido encontrado sin vida en la madrugada de este sábado en una vivienda de Benaocaz, en Cádiz. El cadáver presentaba signos de violencia y la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

El hallazgo se produjo en torno a la 1:00 de la madrugada, después de que el 112 Andalucía diera el aviso a los agentes. Según fuentes de la Guardia Civil, el cuerpo mostraba indicios compatibles con un posible robo en el interior de la casa.

La Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz ha activado el protocolo judicial y se ha hecho cargo de las diligencias.

Encuentran el cadáver del joven desaparecido en Valladolid

En Valladolid, la Policía Nacional localizó este viernes el cuerpo sin vida de un joven de 29 años en un pinar de Montemayor de Pililla, junto a su coche de empresa. Se trata de G.F.B, de origen portugués angoleño y residente en Vigo, cuya desaparición había sido denunciada por su familia tras no tener noticias de él desde el 23 de septiembre.

La investigación permanece abierta a la espera del informe forense, aunque en principio no se han encontrado signos de criminalidad. El alcalde de Montemayor, Noel Serna, lamentó lo ocurrido y señaló que la alerta vino de la empresa para la que trabajaba el joven, tras ausentarse sin justificar su baja.

