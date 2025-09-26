Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Accidente aéreo

Muere un hombre al estrellarse su avioneta sin motor en la vertiente segoviana de Peñalara

El cuerpo fue evacuado en helicoptero y las causas del accidente están siendo investigadas.

Imagen del accidente de aeronave sin motor.

Imagen del accidente de aeronave sin motor.@112cmadrid

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

Un hombre de mediana edad ha muerto la tarde de este viernes tras estrellarse la aeronave sin motor que pilotaba en la vertiente segoviana de Peñalara, en plena Sierra de Guadarrama. El accidente se produjo poco después de que el aparato despegara del aeródromo de Fuentemilanos, en Segovia.

A las 18:39 horas, el centro de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid recibió una llamada alertando del siniestro, al igual que el 112 de Castilla y León, debido a la cercanía con el límite entre ambas comunidades autónomas.

Inmediatamente se puso en marcha un operativo de búsqueda en el que participaron efectivos del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de Bomberos de la Comunidad de Madrid y unidades de la Guardia Civil. A las 19:31, tras casi una hora de rastreo, el GERA localizó la aeronave siniestrada y confirmó el fallecimiento del piloto, único ocupante del aparato.

El cuerpo fue evacuado en helicóptero por el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil hasta el helipuerto de Manzanares el Real, en Madrid, desde donde fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Segovia.

Las causas del accidente están siendo investigadas.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el accidente en Peñalara y se irá actualizando a medida que vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora, prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre este tema en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

"Entraban con ellos desnudos": el espeluznante relato de una madre sobre lo que vivió su hija en el campamento de Álava

Campamento de Álava denunciado

Publicidad

Sociedad

Imagen del accidente de aeronave sin motor.

Muere un hombre al estrellarse su avioneta sin motor en la vertiente segoviana de Peñalara

Garachico, en Tenerife, vive un simulacro de erupción volcánica

Garachico, en Tenerife, vive un simulacro de erupción volcánica con desalojos y 1.000 agentes

Policía Nacional

Hallan el cadáver de un joven desaparecido desde hace tres días en un pinar de Valladolid junto a su coche

El vídeo viral de una novia sevillana visitando a su abuela, que no pudo ir a la boda
Emotiva sorpresa

El vídeo viral de una novia sevillana visitando a su abuela, que no pudo ir a la boda

Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC)
Incendio

Un menor en estado grave tras un incendio en un centro de migrantes en Gran Canaria

Campamento de Álava denunciado
Campamento de Álava

"Entraban con ellos desnudos": el espeluznante relato de una madre sobre lo que vivió su hija en el campamento de Álava

Los hechos no se limitan solo a este año. Un educador ya alertó hace tiempo sobre prácticas "denunciables".

Antonio Maya
Bolsa

Antonio Maya, el primer gitano en la historia de la Bolsa española: "He tenido que estudiar y prepararme muchísimo"

Este granadino de 25 años acaba de abrir un centro de formación financiera en su ciudad.

"Es la solución para el problema de hacinamiento en Canarias"

El delegado del gobierno en Canarias anuncia la aplicación de la modificación de la ley de extranjería: "Es la solución para el problema"

Desarticulada una organización criminal que introducía cocaína a gran escala en Europa

Operación 'Spider', golpe al cártel de la droga en el Puerto de Valencia

Un cajero automático

Una yegua se acerca a un cajero a sacar dinero en Canarias y esto es lo que pasa

Publicidad