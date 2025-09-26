Muere un hombre al estrellarse su avioneta sin motor en la vertiente segoviana de Peñalara

Un hombre de mediana edad ha muerto la tarde de este viernes tras estrellarse la aeronave sin motor que pilotaba en la vertiente segoviana de Peñalara, en plena Sierra de Guadarrama. El accidente se produjo poco después de que el aparato despegara del aeródromo de Fuentemilanos, en Segovia.

A las 18:39 horas, el centro de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid recibió una llamada alertando del siniestro, al igual que el 112 de Castilla y León, debido a la cercanía con el límite entre ambas comunidades autónomas.

Inmediatamente se puso en marcha un operativo de búsqueda en el que participaron efectivos del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de Bomberos de la Comunidad de Madrid y unidades de la Guardia Civil. A las 19:31, tras casi una hora de rastreo, el GERA localizó la aeronave siniestrada y confirmó el fallecimiento del piloto, único ocupante del aparato.

El cuerpo fue evacuado en helicóptero por el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil hasta el helipuerto de Manzanares el Real, en Madrid, desde donde fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Segovia.

Las causas del accidente están siendo investigadas.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el accidente en Peñalara y se irá actualizando a medida que vayamos conociendo más información.

