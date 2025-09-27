Al menos 16 heridos y más de 230 desalojados por un incendio en el aparcamiento de un hotel de Coma-ruga, Tarragona

Alrededor de 16 personas han resultado heridas leves y 233 han sido desojadas por un incendio en un aparcamiento de un hotel de Coma-ruga, en Tarragona.

Sobre las 3:30 horas de la madrugada, los bomberos recibieron un aviso de incendio que afectaba a un hotel de la avenida del Balneari de Coma-ruga y han activado ocho dotaciones. Esas dotaciones han sido las encargadas de comprobar que el incendio afectaba a un vehículo estacionado y que el humo estaba ascendiendo por la escalera del edificio, además de la primera y segunda planta, tal y como ha detallado el cuerpo de Bombers en un comunicado.

El incendio, que afectaba al hotel, se ha extinguido sobre las 6 de la mañana

Una hora después del aviso, los Bombers han dado por extinguido el incendio del vehículo, el cual ha producido una fuga de agua y ha afectado al cableado eléctrico del hotel. Posteriormente, han llevado a cabo tareas de ventilación e inspección de las plantas superiores para descartar daños, hasta que hacia las 6 de la mañana han dado el servicio por finalizado y las personas desalojadas han podido volver a las habitaciones.

Otro incendio en un bungaló en un camping

También durante esta madrugada, a las 3.33 horas, los Bombers han sido alertados de un incendio en el camping Vendrell Platja, situado en El Vendrell. Este incendio afectaba a un bungaló sin personas en su interior y a varias palmeras ubicadas en el recinto.

Para extinguir las llamas, se han desplazado seis dotaciones. Alrededor de las 6 de la mañana, los Bombers han dado por extinguido el incendio que no ha tenido daños personales.

Incendio por quemar una pila de colchones en el barrio de Campclar

Los Bombers de la Generalitat apagaron el pasado miércoles un incendio en una calle del barrio de Campclar, en Tarragona.

Supuestamente, las llamas se iniciaron en dos colchones en la calle Riu Llobregat, del barrio de Campclar, y se propagaron hasta alcanzar una caja de distribución eléctrica de baja tensión del alumbrado público. Hasta el lugar de los hechos, acudieron dos dotaciones de Bombers que trabajaron en la extinción de las llamas.

Una vez controlado el incendio, los efectivos extrajeron los fusibles de la instalación con el fin de garantizar la seguridad de la zona y evitar riesgos eléctricos.

Varios vecinos desalojados por un incendio en Tarragona

A principios de este año, los servicios de emergencia recibieron el aviso de un incendio en una vivienda del barrio de Sant Pere i Sant Pau. Hasta el lugar de los hechos, se desplazaron cinco dotaciones de los Bombers de la Generalitat que comprobaron que las llamas afectaban a una habitación.

Dicho incendio se había iniciado en un colchón y el humo se propagó por todo el piso. Cuando llegaron los Bombers, 18 vecinos del bloque ya se habían autoevacuado y el resto quedó confinado durante la extinción del incendio para asegurar que la escalera estuviera libre de humo.