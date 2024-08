Carta de amor para un criminal: hibristofilia, atracción por los asesinos

Nuestra sociedad ha vivido casos donde historias de amor surgían de los más tóxicos orígenes. Chicas que se enamoraban de hombres difíciles de tratar por su temperamento, chicos que sentían atracción por la mujer más rebelde... No es nueva la frase de "a mí me van los malos". Seguro que la has escuchado muchas veces. El problema no viene cuando sentimos atracción hacia personas rebeldes que rompen las reglas de forma superficial, sino cuando sentimos atracción por delincuentes como asesinos, ladrones o criminales en serie.

Esta atracción por la maldad extrema, resulta ser un peligro para la persona que se enamora. Hay que tener en cuenta que para la mayoría de la sociedad, este tipo de personas que hacen daño de alguna forma, se merecen pasar su vida en la cárcel. Sin embargo y en casos menos vistos, existen personas que sienten atracción sexual o romántica por estos criminales.

Este gusto por los criminales recibe un nombre no muy conocido pero que sirve para identificar el sentimiento que experimentan algunas mujeres: hibristofilia. Desde 'QuironSalud' informan que esto es una parafilia, un fenómeno psicológico en el que la persona siente una atracción sexual o romántica hacia individuos que han cometido actos delictivos o comportamientos socialmente inaceptables, particularmente aquellos de naturaleza violenta o criminal.

¿Por qué se puede producir la hibristofilia?

Este fenómeno psicológico puede surgir, según el portal de salud mencionado, por una variedad de motivaciones psicológicas, que pueden ser satisfacción por el poder, la peligrosidad o la transgresión de las normas sociales. Está relacionada con una serie de factores como por ejemplo la búsqueda de emociones intensas, el deseo de dominación o sumisión, la fantasía de redención o transformación del individuo delincuente o incluso la identificación con el comportamiento contra normas sociales percibidas por la persona enamorada como opresivas o restrictivas.

Lo peligroso de experimentar esta filia es que las personas que suelen tener este gusto por criminales suelen tener relaciones disfuncionales o incluso peligrosas con individuos que representan una amenaza para la seguridad y el bienestar emocional.

¿Qué personas sufren hibristofilia?

Las personas que tienen este tipo de filia suelen tener una serie de características:

Gusto por dominar o ser dominadas.

Minimizan los aspectos negativos de la persona.

Fantasean con la idea de redimir o transformar al delincuente.

Dificultades para establecer límites saludables.

Las causas de que se pueda sufrir este tipo de parafilia están relacionadas con antecedentes de abuso, baja autoestima, gusto por el estereotipo de hombre peligroso y la personalidad de narcisismo, maquiavelismo y psicopatía.

Casos famosos de hibristofilia

La historia está plagada de casos de esta parafilia. Historias de mujeres que han sentido atracción de algún tipo por los asesinos en serie más despiadados.

Ted Bundy: cometió su primer delito en 1974, con la estudiante Joni López, de 18 años. La violó y la asesinó. Luego repitió este modus operandi con otra estudiante, Lynda Ann. Siguió haciendo esto en diferentes campus universitarios o supermercados. Entre sus objetivos se encontraban jóvenes de menos de 30 años. Una de sus estrategias era usar su atractivo físico. De hecho, tras ser condenado por todos estos horribles crímenes, aún así, un séquito de fans lo aclamaban en las puertas de cada juicio que tenía. Grupos de chicas gritaban su nombre y se declaraban fanáticas del mismo. Incluso, según el criminalista Raúl Torreo, muchas de estas fans lo visitaban en la cárcel.

Jeffrey Dahmer: este hombre mató a 17 personas de forma cruel y horripilante, de hecho fue bautizado como el caníbal de Milwaukee. Una serie interpretada por Evan Peters, hizo que la historia de este asesino se hiciese viral. De tal forma, que muchas cuentas de Tik Tok comenzaron a publicar vídeos donde se veía cómo se ensalzaba la figura de Dahmer, solo por su aspecto físico o, en este caso, el del actor que lo interpretaba. Sin embargo, algunos expertos dicen que las redes sociales influyen mucho en este tipo de romanización de los criminales.

Wade Wilson: el Joker en la vida real con un séquito de fans

Los crímenes de Wade Wilson fueron horribles: mató a dos mujeres de forma brutal. Sin embargo, no se ha hecho conocido por esto, sino por sus seguidoras, que quieren librarlo de la condena a pena de muerte o cadena perpetua.

En un bar conoció a Kristine donde mostró interés en ella y se fueron juntos, durante la noche, Wade estranguló a la mujer en la cama mientras ella aún dormía.

Wade encontró en el camino de vuelta después del crimen a Diane Ruiz, a quien se acercó preguntándole por una dirección, cuando la madre de dos hijos estuvo cerca la atacó intentando estrangularla, creyendo que ya había perdido la vida la lanzó del coche, pero de pronto notó que Diane aún respiraba por lo que le pasó encima el coche 20 veces.

La defensa intentó sujetarse durante el juicio que Wade Wilson en que tiene una "mente enferma" y la "enfermedad de la adicción a las drogas".

Su aspecto ha hecho que se comiencen a hacer montajes donde se le romantiza e incluso se le sexualiza.

El caso español de Daniel Sancho

Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, asesinó y descuartizó a Edwin Arrieta y posteriormente se deshizo de los pedazos de su cadáver. Un crimen atroz que, sin embargo, no ha espantado a las mujeres con esta filia.

"Lo guapo que está nuestro niño Daniel, ser tan guapi sí que es un delito", "chiques, en breve nuestro niño en España", "sé que nuestro niño es incapaz de matar. De hecho apuesto a que el cirujano estaba tan celoso que se desmembró a sí mismo para inculpar a Daniel y así arruinarle la vida", son algunos de los mensajes que clubes de fans del hijo del actor publicaban en redes sociales.

"Les atrae la idea de volverlos buenos"

Este fenómeno psicológico ha sido motivo de estudio por los expertos en muchas ocasiones. La mayoría coinciden en los elementos principales por los cuales una persona quiere tener una relación amorosa con un delincuentes.

Ana Isabel Gutiérrez habló hace unos meses para Espejo Público sobre este tema y aseguró que esto es más habitual de lo que la gente cree: "Muchas de estas relaciones parten del pensamiento de que 'yo voy a cambiar al malote del instituto y me atribuyo a mí misma el conseguir unos logros'", explica.

La psicóloga forense Katherine Ramsland, ha escrito varios libros sobre asesinos en serie y ha entrevistado a mujeres que se habían casado con este tipo de perfiles criminales. La 'BBC' explica que Ramsland concluyó que todas creían que "con su amor podrían transformar a estos hombres malos".

Coincide la psicóloga, sexóloga y antropóloga Blanca Torres Cazallas. Explicó al medio mencionado que "combinan la atracción de verlos con tanta brutalidad y con tanta fuerza con el afán de conseguir que el hombre cambie". "Les atrae la idea de que ellas los puedan salvar, que puedan sacarlos del mundo en el que están y volverlos buenos", señala.

Este tipo de relaciones son tóxicas y pueden perjudicar a la persona que las vive, o bien de forma física porque el criminal le haga daño, o bien psicológica. Es importante tener en cuenta que lo ideal es mantener relaciones emocionales sanas y responsables.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com