Calendario laboral octubre 2022: Días festivos, puentes y vacaciones

Octubre viene cargado de días festivos, concretamente son 14 los días que vamos a tener de fiesta. Pero serán solo ocho los festivos que se van a disfrutar en toda España. Los festivos nacionales de este octubre 2022 son:

1 de noviembre (Todos los Santos, martes)

(Todos los Santos, martes) 6 de diciembre (Día de la Constitución Española, martes)

(Día de la Constitución Española, martes) 8 de diciembre (Inmaculada Concepción, jueves).

(Inmaculada Concepción, jueves). 1 de enero (Año Nuevo, sábado)

(Año Nuevo, sábado) 6 de enero (Epifanía del Señor, jueves)

(Epifanía del Señor, jueves) 15 de abril (Viernes Santo), el 15 de agosto (Asunción de la Virgen, lunes)

(Viernes Santo), el 15 de agosto (Asunción de la Virgen, lunes) 12 de octubre (Fiesta Nacional de España, miércoles)

Cada comunidad autónoma puede disfrutar de cuatro días festivos que serán elegidos por la propia región, por ejemplo: las fiestas regionales de cada sitio. Además, hay festivos que son sustituibles son:

14 de abril (Jueves Santo)

(Jueves Santo) 2 de mayo (lunes posterior a la Fiesta del Trabajo)

(lunes posterior a la Fiesta del Trabajo) 25 de julio (Santiago Apóstol, lunes)

(Santiago Apóstol, lunes) 26 de diciembre (lunes siguiente a Navidad).

(lunes siguiente a Navidad). 2 de enero de 2023 que suple el festivo del 1 de enero por caer en domingo.

Fiestas Laborales de la Comunidad de Madrid para el año 2022

1 de enero (sábado), Año Nuevo.

(sábado), Año Nuevo. 6 de enero (jueves), Epifanía del Señor.

(jueves), Epifanía del Señor. 14 de abril , Jueves Santo.

, Jueves Santo. 15 de abril , Viernes Santo

, Viernes Santo 2 de mayo (lunes), Fiesta de la Comunidad de Madrid.

(lunes), Fiesta de la Comunidad de Madrid. 25 de julio (lunes), Santiago Apóstol.

(lunes), Santiago Apóstol. 15 de agosto (lunes), Asunción de la Virgen.

(lunes), Asunción de la Virgen. 12 de octubre (miércoles), Fiesta Nacional de España.

(miércoles), Fiesta Nacional de España. 1 de noviembre (martes), Todos los Santos.

(martes), Todos los Santos. 6 de diciembre (martes), Día de la Constitución Española.

(martes), Día de la Constitución Española. 8 de diciembre (jueves), Inmaculada Concepción.

(jueves), Inmaculada Concepción. 26 de diciembre (lunes), traslado del descanso del 25 de diciembre, Natividad del Señor

(lunes), traslado del descanso del 25 de diciembre, Natividad del Señor Fiestas del municipio de Madrid.

16 de mayo (lunes), traslado de la festividad de San Isidro Labrador

(lunes), traslado de la festividad de San Isidro Labrador 9 de noviembre (miércoles), Nuestra Señora de la Almudena

Días inhábiles

Son días inhábiles, en el ámbito de la Administración General del Estado, a efectos de cómputos de plazos: los sábados, los domingos y los días declarados como fiestas de ámbito nacional no sustituibles, o sobre las que la totalidad de las Comunidades Autónomas no ha ejercido la facultad de sustitución, las Comunidades Autónomas: aquellos días determinados por cada Comunidad Autónoma como festivos y los días que establezcan las respectivas Comunidades Autónomas en sus correspondientes calendarios de días inhábiles. No obstante, los sábados aunque se consideren inhábiles siguen siendo días laborables.

Por lo tanto, el único día festivo a nivel nacional que hay en el mes de octubre es el 12 de octubre de 2022, Día de la Hispanidad.

¿Qué se celebra el 12 de octubre de 2022?

El 12 de octubre del 2022 es fiesta nacional en España, celebramos el día de la Hispanidad. Su origen se remonta al año 1918. El objetivo de la fiesta es la de recordad los diferentes momentos históricos españoles y que conforman el patrimonio históricos, cultural y social común.

En la ley 18/ 1987 establece que el 12 de octubre es fiesta nacional española. Y conmemora el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492.

La celebración es muy característica, un desfile militar que tiene lugar cada año en la ciudad de Madrid y en la cual está la presencia del Rey de España y diferentes personalidades políticas del país. Además, desfilan los Cuerpos de Seguridad del Estado, se inicia en la Plaza de Cuzco y termina en Nuevos Ministerios.

Otra parte bastante característica del desfile son los saltos en paracaídas sobre la Plaza de Lima portando la Bandera de España, el izado de la bandera nacional y el desfile aéreo.