Se cumplen dos años de la salida del Rey Juan Carlos de España

Se cumplen dos años desde aquel 3 de agosto de 2020 en el que Don Juan Carlos tomó la decisión de irse a vivir fuera de España. Se lo comunicó a su hijo, Felipe VI, a través de una carta que el palacio de la Zarzuela hizo pública a través de un comunicado.

El Rey Emérito anunciaba que dejaba la que había sido su residencia habitual durante más de 50 años y ponía rumbo a un nuevo destino, que no concretaba, para no dañar la imagen del Rey Felipe.

Días después se confirmó que se iba a instalar en una casa con todas las comodidades necesarias para su día a día en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos.

Casi desde el primer día que se supo que se iba de España comenzaron los rumores y las quinielas sobre la posible vuelta, si serian unos meses, un año, si pasaría la Navidad en España, si volvería para participar en las regatas de Sanxenxo.

Y finalmente, un año y nueve meses después, el 19 de mayo de 2022, don Juan Carlos bajaba la escalinata del avión privado que lo había llevado hasta el aeropuerto de Vigo para pasar unos días junto a sus amigos en Sanxenxo (Galicia) y disfrutar del mar, una de sus grandes aficiones. Ante un enorme despliegue mediático no tuvo inconvenientes en mostrarse natural y cercano en los días que estuvo en la localidad gallega.

Antes de volver al lugar en el que continúa fijada su residencia, en Abu Dabi, el Rey Juan Carlos pasó una jornada en el palacio de la Zarzuela. Era el reencuentro con su hijo al que no veía desde el día que se marchó. Once horas en Zarzuela donde tuvo lugar primero una reunión entre padre e hijo, de la que no ha trascendido nada de lo que se habló, y después un almuerzo familiar al que se sumó la Reina Letizia, la infanta Sofía, la Reina Sofía, la infanta Elena con sus dos hijos, y su hermana la infanta Margarita junto a su familia.

Ese mismo día, en torno a las 10 de la noche, el avión que le había traído hasta España hizo el viaje de regreso donde se ha reiterado a través de varios comunicados oficiales que va a mantener su residencia de "manera permanente y estable". Desde ese día poco más se ha vuelto a saber del Rey Emérito. Tampoco se conoce si existe una nueva intención de pisar su país en fechas próximas.

En España no existe ninguna causa judicial abierta tras el archivo, por parte del Tribunal Supremo, en marzo de 2022, de las 3 que tenía en curso. Y hace unos días, la justicia británica, última causa pendiente, le permitía recurrir en busca de la inmunidad por el supuesto acoso y espionaje que denunció Corina Larsen.