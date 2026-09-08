Calendario escolar Canarias 2026 - 2027: días lectivos y días festivos

El inicio del curso en Canarias será escalonado, como viene siendo habitual en el archipiélago, de manera que cada etapa educativa comenzará las clases en una fecha diferente. Este sistema busca facilitar la incorporación progresiva del alumnado y la organización de los centros educativos.

Los primeros en volver a las aulas serán los alumnos de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, que comenzarán el 9 de septiembre de 2026.

Un día después, el 10 de septiembre, será el turno de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Los estudiantes de Bachillerato iniciarán las clases el 11 de septiembre, mientras que la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial lo harán el 16 de septiembre.

Por último, las Escuelas Oficiales de Idiomas comenzarán el curso el 21 de septiembre.

En cuanto al final del curso, también variará según la enseñanza. De forma general, las actividades lectivas concluirán durante la segunda quincena de junio de 2027, respetando el número mínimo de días lectivos establecido para cada etapa educativa.

Además de las fechas de inicio y finalización, el calendario fija los periodos destinados a evaluaciones, cierre administrativo del curso y organización del siguiente año académico, aspectos que afectan principalmente al personal docente y a los centros educativos.

Vacaciones, puentes y días no lectivos del curso 2026-2027

A lo largo del curso habrá varios periodos de descanso que permitirán a las familias planificar con tiempo viajes, actividades o la conciliación durante las vacaciones escolares. Estas son las fechas más destacadas del calendario:

Inicio de Infantil, Primaria y Educación Especial: 9 de septiembre de 2026.

Inicio de ESO: 10 de septiembre de 2026.

10 de septiembre de 2026. Inicio de Bachillerato: 11 de septiembre de 2026.

11 de septiembre de 2026. Inicio de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial: 16 de septiembre de 2026.

16 de septiembre de 2026. Inicio de las Escuelas Oficiales de Idiomas: 21 de septiembre de 2026.

21 de septiembre de 2026. Vacaciones de Navidad: del 22 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027, ambos incluidos.

del 22 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027, ambos incluidos. Vacaciones de Semana Santa: del 22 de marzo al 26 de Marzo de 2027, ambos incluidos.

del 22 de marzo al 26 de Marzo de 2027, ambos incluidos. Días festivos nacionales, autonómicos e insulares, además de los dos días de libre disposición que podrá fijar cada centro educativo conforme a la normativa vigente.

A estas fechas hay que sumar los festivos propios de cada isla y municipio, que pueden hacer que el calendario no sea exactamente igual en todos los centros educativos. Por ello, cada colegio o instituto publicará su calendario definitivo al inicio del curso con los días no lectivos que le correspondan.