Calendario escolar Comunidad Valenciana 2022-23: Inicio de las clases y puente, días festivos y vacaciones

La Comunidad Valenciana tiene la fecha para volver al aula y lo ha comunicado por medio del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. El 12 de septiembre del 2022 empieza la actividad lectiva para los alumnos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Básica, ciclos de grado medio y ciclos de grado superior.

Para aquellos alumnos que cursen programas formativos de cualificación básica iniciará las actividades escolares el 14 de septiembre de 2022, este mismo día también empiezan aquellos matriculados en formación de personas adultas, el curso comenzará el 19 de septiembre de 2022. Los últimos en empezar el curso lectivo son aquellos alumnos cuya enseñanza sea Artística de Música y Danza, elementales y profesionales, enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño y enseñanzas Deportivas de régimen especial, comenzarán el 21 de septiembre de 2022 e idiomas empieza el 26 de septiembre de 2022.

La fecha de fin de la actividad lectiva será el 21 de junio de 2023 para Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica, ciclos de grado medio y ciclos de grado medio y ciclos de grado superior, programas formativos de cualificación básica y enseñanzas de Formación Profesional Básica de seguridad oportunidad.

En Formación de Personas Adultas terminará el 16 de junio de 2023. Para los alumnos que cursen la enseñanza artística de Música y Danza, elementales y profesionales, enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño y enseñanzas deportivas de régimen especial finalizarán el 16 de junio de 2023.

Días festivos de la Comunidad Valenciana para el curso 2022/2023

9 de octubre (domingo) : Día de la Comunidad Valenciana

: Día de la Comunidad Valenciana 12 de octubre (miércoles) : día de la Hispanidad, Fiesta Nacional de España

: día de la Hispanidad, Fiesta Nacional de España 1 de noviembre (martes): Todos los santos

Todos los santos 6 de diciembre (martes) : Día de la Constitución Española

: Día de la Constitución Española 8 de diciembre (jueves): La Inmaculada Concepción

6 de enero 2023 (viernes) : Epifanía del señor (día de reyes)

: Epifanía del señor (día de reyes) 6 de abril 2023 (jueves): Jueves Santo

7 de abril 2023 (viernes) : Viernes Santo

: Viernes Santo 10 de abril 2023 (lunes) : Lunes de Pascua

: Lunes de Pascua 1 de mayo 2023 (lunes): Día Internacional de los Trabajadores

* Ely elde este mismo mes, se unen permitiendo a los alumnos disfrutar delPor lo tanto, el 7 de diciembre es un día no lectivo en la* Laserá del jueves 6 de abril al 17 de abril de 2023 que cae en lunes.

A partir de estos días festivos son comunes para todo el territorio autonómico. A partir de este calendario, cada ayuntamiento establece tres días no lectivos locales y también aquellos festivos locales. Además, los CEM pueden solicitar un cuarto día no lectivo de carácter recuperable, no obstante este último caso se trata de una modificación del calendario escolar que debe ser autorizado por la Dirección General de Centros Docentes.