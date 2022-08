Calendario escolar La Rioja 2022-23: Inicio de las clases y puente, días festivos y vacaciones

Septiembre está ya a la vuelta de la esquina y con él, la Comunidad Autónoma de La Rioja ya ha publicado en su Boletín Oficial (BOR) la resolución por la cual se establece el calendario escolar del curso académico 2022-2023. En este calendario se comunicarán los días festivos establecidos por la comunidad en relación a las fiestas nacionales y autonómicas. Los municipios, cabe recordar, pueden fijar tres fechas de días no lectivos, a repartir entre los tres trimestres que conforman el curso escolar. Aunque muchas de las fechas permanecen idénticas la año pasado, las comunidades pueden alterar un poco las fechas según los días no laborables que, por norma, cada comunidad dispone para organizar su calendario.

La pandemia del coronavirus alteró por completo los calendarios de los años pasados ya que, al no ser posible organizar fiestas, tuvieron que acomodarse a las circunstancias. Este año, la situación se ha normalizado y as fechas prometen parecerse más a los que podíamos ver en 2019. Las mascarillas en las clases, por el momento, no son obligatorias en los centros, cosa que puede cambiar de acuerdo con la evolución de la pandemia.

Consulta a continuación el calendario escolar en La Rioja para el curso 2022-2023.

¿Cuándo empiezan las clases en La Rioja?

Segú la resolución del 26 de abril del BOR, se establece el calendario escolar de este curso 2022-2023, para los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la comunidad, exceptuando a las escuelas infantiles y centros privados del primer ciclo de educación infantil. Las clases empezarán en distintas fechas dependiendo de las enseñanzas que se cursen:

El 8 de septiembre de 2022 empezará:

La Educación Infantil y Primaria, los centros de Educación Obligatoria y Centros específicos de educación Especial.

La Educación Secundaria, en centros públicos, privados y concertados y Formación Profesiones.

Los ciclos formativos de Formación Profesional en Grado Medio, Grado Superior y FP Básica.

La escuela superior de diseño.

Los centros de Educación de Personas Adultas comenzarán sus actividades el día 12 de septiembre de 2022.

El 3 de octubre de 2022:



Las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música en los Conservatorios de Música de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Las enseñanzas presenciales de idiomas

Las enseñanzas deportivas de régimen general

El curso terminará elen todos los cursos excepto en la Escuela Superior de Diseño, cuyas actividades lectivas finalizarán el día

Días festivos del curso 2022-2023

Habrá un máximo de 7 días destinados a fiestas de carácter local: los dos establecidos como festivos en el calendario de cada municipio y el resto los determinarán los Consejos escolares Municipales o, en du defecto, los centros. Para las fiestas de carácter nacional y autonómico ya están establecidos los siguientes días:



12 de octubre 2022 (miércoles): día de la Hispanidad, Fiesta Nacional de España

31 de octubre 2022 (lunes): Día no lectivo

1 de noviembre 2022 (martes): Todos los santos

6 de diciembre 2022 (martes): Día de la Constitución Española

8 de diciembre 2022 (jueves): La Inmaculada Concepción

6 de enero 2023 (viernes): Epifanía del señor (día de reyes)

9 de marzo 2023 (jueves): Día no lectivo

10 de marzo 2023 (viernes): Día de la Comunidad Educativa

6 de abril 2023 (jueves): Jueves Santo

7 de abril 2023 (viernes): Viernes Santo

10 de abril 2023 (lunes): Lunes de Pascua

1 de mayo 2023 (lunes): Día Internacional de los Trabajadores

9 de junio 2023 (viernes): Día de La Rioja

Vacaciones