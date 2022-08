Calendario escolar Extremadura 2022-23: Inicio de las clases y puente, días festivos y vacaciones

Desde el ejecutivo autonómico, ya se han anunciado el calendario escolar del curso 2022-2023 en Extremadura, junto con los días no laborables, la vuelta a clases tras el verano, puentes y fechas de vacaciones como la Navidad, la Semana Santa, Carnavales, Semana Blanca, festivos y días no lectivos. El anuncio ha comprendido todos los niveles de enseñanza, que irán desde educación infantil hasta bachillerato, pasando por la educación primaria y secundaria, e incluyendo el calendario de formación profesional, ciclos formativos, preparaciones musicales o de artes plásticas, etc.

Tras unos años fuertemente afectados por la pandemia del coronavirus, la vuelta al cole de este año llega con la intención de retomar la situación de normalidad previa al Covid-19. Pese a ello, desde las instituciones sanitarias recomienda ser cautelosos, pues el virus sigue infectando como el primer día y las medidas actuales, aunque probadamente efectivas, no han demostrado ser las finales.

¿Cuándo empiezan las clases en Extremadura?

Las actividades lectivas comenzarán el 12 de septiembre para aquellos que cursen Educación Infantil, Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Exceptuando a infantil, el resto de estudiantes podrá esperar recibir sus calificaciones para el día 26 de junio, finalizando el curso pocos días antes, el 22 de junio.

El resto de enseñanzas contarán con fechas de inicio diferentes. Dependiendo de lo que se curse las fechas serán las siguientes:

13 de septiembre : Para las clases de primero y segundo de Bachillerato, Formación Profesional básica y los segundos cursos de los Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior.

13 de septiembre: Para las clases de primero y segundo de Bachillerato, Formación Profesional básica y los segundos cursos de los Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior.

15 de septiembre: Comenzarán sus clases los alumnos de las enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático, Diseño y Música iniciará el curso escolar.

19 de septiembre: En los primeros ciclos formativos de grado medio y superior.

3 de octubre: Iniciarán las enseñanzas Elementales y Profesionales de Música y Danza, así como los estudios de lenguas en la Escuela Oficial de Idiomas.

Días Festivos

Los días festivos en Extremadura ya están programados. Estos están especificados de acuerdo con la normativa vigente, según la cual, existen una serie de fiesta nacional irrevocables. Así mismo, otros día festivos pueden establecerse según las preferencias de cada comunidad autónoma. Las fechas, en el caso de ambos, son las siguientes.



8 de septiembre 2022 (jueves): Día de Extremadura.

12 de octubre 2022 (miércoles): día de la Hispanidad, Fiesta Nacional de España.

31 de octubre 2022: Lunes, puente del Día de Todos los Santos.

1 de noviembre 2022 (martes): Todos los santos.

22 de noviembre 2022 (martes): Día de Santa Cecilia (únicamente para los Conservatorios Oficiales de Música).

25 de noviembre 2022 (viernes): Día del Docente (excepto para los Conservatorios Oficiales de Música).

6 de diciembre 2022 (martes): Día de la Constitución Española.

8 de diciembre 2022 (jueves): La Inmaculada Concepción.

9 de diciembre 2022 (viernes): Día siguiente al de la Inmaculada Concepción.

6 de enero 2023 (viernes): Epifanía del señor (día de reyes).

20 y 21 de febrero 2023 (lunes y martes): Carnavales.

20 de marzo 2023 (lunes): Festividad de San José.

6 de abril 2023 (jueves): Jueves Santo.

7 de abril 2023 (viernes): Viernes Santo.

10 de abril 2023 (lunes): Lunes de Pascua.

1 de mayo 2023 (lunes): Día del Trabajo.

Vacaciones

Suelen ser comunes a todas las comunidades de España. Sin embargo, por la capacidad que tienen las comunidades autónomas de designar días no laborables, las fechas de inicio o final de algunas festividades pueden variar dependiendo del lugar o del año. Para el curos 2022-2023, las vacaciones son las siguientes: