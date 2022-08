Calendario escolar Andalucía 2022-23: Inicio de las clases y puente, días festivos y vacaciones

Ya conocemos el calendario escolar de Andalucía para el curso 2022/2023. El 12 de septiembre será el primer día para el alumnado de Educación Infantil, Primaria y Especial. Unos días más tardes, el 15 de septiembre, será el turno para ESO, Bachillerato y Enseñanzas Artísticas. Los últimos en empezar serán los de idiomas de régimen especial, el 20 de septiembre. El último día lectivo para todos los niveles educativos será el 22 de junio.

Calendario escolar en Andalucía para el curso 2022-23

Inicio y fin de las clases de Infantil y Primaria: 12 de septiembre a 22/23 de junio

Inicio y fin de las clases de ESO y Bachillerato: 15 de septiembre a 22/23 de junio

Navidad: 23/24 de diciembre al 8 de enero

Semana Santa: del 1 al 9 de abril

Festivos en Andalucía en 2022-23

12 de octubre 2022 (miércoles): día de la Hispanidad, Fiesta Nacional de España

1 de noviembre 2022 (martes): Todos los santos

6 de diciembre 2022 (martes): Día de la Constitución Española

8 de diciembre 2022 (jueves): La Inmaculada Concepción

6 de enero 2023 (viernes): Epifanía del señor (día de reyes)

28 de febrero 2023 (martes): Día de Andalucía

6 de abril 2023 (jueves): Jueves Santo

7 de abril 2023 (viernes): Viernes Santo

1 de mayo 2023 (lunes): Día del Trabajador

Calendario escolar Almería

Los días 31 de octubre, 5 y 7 de diciembre de 2022, y 2 de mayo de 2023, se considerarán días no lectivos. Así mismo, tendrá la consideración de día no lectivo el 27 de febrero de 2023, día de la Comunidad Educativa.

El 31 de octubre, lunes, formará un puente de 3 días con el fin de semana del 29 y 30 de octubre. El 27 de febrero 2023 (lunes), día de la Comunidad Educativa, se suma al Día de Andalucía (28 de febrero) y al fin de semana previo (25 y 26 de febrero) para un puente de Carnaval de 4 días.

Calendario escolar Cádiz

Se establecen como días no lectivo a nivel provincial, para todos los niveles educativos: 27 de febrero (lunes): Día de la Comunidad Educativa y 1 de marzo (miércoles): Día no lectivo provincial. El 27 de febrero 2023 (lunes), día de la Comunidad Educativa, se suma al Día de Andalucía (28 de febrero) y al fin de semana previo (25 y 26 de febrero) para un puente de Carnaval de 4 días.

Calendario escolar Córdoba

Se establecen como días no lectivos los siguientes: Día no lectivo provincial para todos los niveles educativos: el 5 de diciembre, Día de la Comunidad Educativa para todos los niveles y miembros de la Comunidad Educativa el 27 de febrero. El día 5 de diciembre se suma a la Constitución (6 de diciembre) y al fin de semana previo, 3 y 4 de diciembre, para formar un puente de la Constitución de 4 días. El 27 de febrero 2023 (lunes), día de la Comunidad Educativa, se suma al Día de Andalucía (28 de febrero) y al fin de semana previo (25 y 26 de febrero) para un puente de Carnaval de 4 días.

Calendario escolar Granada

Se establecen como días no lectivos los siguientes: 31 de octubre (lunes), 27 de febrero (lunes), día de la Comunidad Educativa (para todos los niveles educativos), 1 de marzo (miércoles). El 31 de octubre, lunes, formará un puente de 3 días con el fin de semana del 29 y 30 de octubre. El 27 de febrero 2023 (lunes), día de la Comunidad Educativa, se suma al Día de Andalucía (28 de febrero) y al fin de semana previo (25 y 26 de febrero) para un puente de Carnaval de 4 días.

Calendario escolar Huelva

Se establece como día no lectivo el 27 de febrero 2023 (lunes), día de la Comunidad Educativa, que se suma al Día de Andalucía (28 de febrero) y al fin de semana previo (25 y 26 de febrero) para un puente de Carnaval de 4 días.

Calendario escolar Jaén

Se establecen como días no lectivos los siguientes: 31 de octubre (lunes), 27 de febrero (lunes), día de la Comunidad Educativa (para todos los niveles educativos), 1 de marzo (miércoles). El 31 de octubre, lunes, formará un puente de 3 días con el fin de semana del 29 y 30 de octubre. El 27 de febrero 2023 (lunes), día de la Comunidad Educativa, se suma al Día de Andalucía (28 de febrero) y al fin de semana previo (25 y 26 de febrero) para un puente de Carnaval de 4 días.

Calendario escolar Málaga

En el caso de que alguno de los días fijados como fiestas de ámbito local de alguno de los municipios de Málaga no coincidan con días lectivos, tendrán la consideración de días no lectivos: Centros cuyas dos fiestas locales no coinciden con el periodo lectivo: No lectivos los días 31 de octubre de 2022 y 2 de mayo de 2023 y centros con una fiesta local coincidente con el periodo lectivo: No lectivo el día 2 de mayo de 2023.

Calendario escolar Sevilla

El 4 de mayo se celebra el Miércoles de Feria. También el 16 de junio se celebra el día del Corpus Cristi

Calendario escolar 2022-23