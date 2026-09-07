5 consejos para preparar la vuelta al cole de tus hijos

La vuelta a la rutina no siempre es fácil, ¡y tampoco lo es para los más pequeños! Recuperar los horarios, volver a madrugar y retomar las tareas escolares puede resultar complicado durante los primeros días.

Pero, no te preocupes porque con una buena planificación y algunos hábitos saludables, la adaptación será mucho más sencilla y el inicio del curso se vivirá con menos estrés, tanto para ti como para los pequeños de la casa.

¡Vuelta al cole! 5 consejos para que sea más fácil

Volver al cole para muchos niños puede resultar complicado después de meses de vacaciones. Con estas 5 recomendaciones, será mucho más sencillo.

Recupera los horarios unos días antes . No esperes al primer día de clase para que los niños se acuesten y se levanten temprano. Adelanta progresivamente la hora de ir a dormir y despertarse, esto facilitará la adaptación de los pequeños al nuevo ritmo.

. No esperes al primer día de clase para que los niños se acuesten y se levanten temprano. Adelanta progresivamente la hora de ir a dormir y despertarse, esto facilitará la adaptación de los pequeños al nuevo ritmo. Prepara todo con antelación . Revisa el material escolar, organiza la mochila, prepara la ropa y planifica los desayunos de los primeros días. De esta manera, la vuelta al colegio será mucho más tranquila.

. Revisa el material escolar, organiza la mochila, prepara la ropa y planifica los desayunos de los primeros días. De esta manera, la vuelta al colegio será mucho más tranquila. Habla con los niños sobre el nuevo curso . Conversa sobre las asignaturas, los profesores, los compañeros o las actividades que les esperan. Al hacerlo, ayudas a que afronten el regreso con ilusión. Si tienen algún problema o preocupación, puedes tranquilizarlos con una buena charla en familia.

. Conversa sobre las asignaturas, los profesores, los compañeros o las actividades que les esperan. Al hacerlo, ayudas a que afronten el regreso con ilusión. Si tienen algún problema o preocupación, puedes tranquilizarlos con una buena charla en familia. Retoma las rutinas de forma gradual . Además de los horarios de sueño, es recomendable recuperar poco a poco rutinas habituales como los tiempos de estudio, las comidas en familia y las actividades diarias.

. Además de los horarios de sueño, es recomendable recuperar poco a poco rutinas habituales como los tiempos de estudio, las comidas en familia y las actividades diarias. Mantén una actitud positiva. La vuelta al cole también supone reencontrarse con amigos, aprender cosas nuevas y participar en actividades diferentes. Transmite a tus hijos esa visión optimista del inicio del curso.

Señales de que a tu hijo le está costando la vuelta al colegio

Es normal que algunos niños necesiten unos días para adaptarse de nuevo a los horarios después de las vacaciones. Sin embargo, cuando el malestar se mantiene en el tiempo, conviene prestar atención a determinadas señales:

Muestra rechazo a ir al colegio . Si cada mañana expresa un fuerte deseo de no asistir a clase, llora con frecuencia o inventa excusas para quedarse en casa, puede estar teniendo dificultades para adaptarse al regreso.

. Si cada mañana expresa un fuerte deseo de no asistir a clase, llora con frecuencia o inventa excusas para quedarse en casa, puede estar teniendo dificultades para adaptarse al regreso. Está más irritable de lo habitual . Cambios de humor, enfados frecuentes o una mayor facilidad para frustrarse pueden ser una respuesta al estrés que supone la vuelta a la rutina.

. Cambios de humor, enfados frecuentes o una mayor facilidad para frustrarse pueden ser una respuesta al estrés que supone la vuelta a la rutina. Tiene problemas para dormir . Dificultades para conciliar el sueño, despertares nocturnos o pesadillas pueden aparecer durante las primeras semanas de colegio.

. Dificultades para conciliar el sueño, despertares nocturnos o pesadillas pueden aparecer durante las primeras semanas de colegio. Se queja de molestias físicas sin una causa aparente . Dolores de cabeza, de tripa o sensación de malestar justo antes de ir al colegio pueden estar relacionados con la ansiedad o el nerviosismo.

. Dolores de cabeza, de tripa o sensación de malestar justo antes de ir al colegio pueden estar relacionados con la ansiedad o el nerviosismo. Ha perdido el interés por actividades que antes disfrutaba. Si deja de jugar, evita relacionarse con sus amigos o se muestra apático durante varios días, puede ser una señal de que no está afrontando bien la vuelta al cole.

En la mayoría de los casos, estas reacciones son temporales y desaparecen a medida que el niño recupera sus rutinas. Escucha cómo se siente, mantén una comunicación abierta y ofrécele seguridad para facilitar la adaptación. Si los síntomas son intensos y persisten durante varias semanas, es aconsejable que consultes con un psicólogo infantil.