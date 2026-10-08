Cae una red que presuntamente abastecía droga a otras bandas en Cataluña

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba, presuntamente, al aprovisionamiento, almacenamiento y distribución de cocaína a otros grupos criminales. En la operación, bautizada como “Showtime”, la policía española ha contado con la colaboración de Europol y la DEA (agencia estadounidense de lucha contra las drogas).

La investigación se inició a finales de mayo de 2025 cuando los agentes detectaron la posible existencia de una organización que tenía base en Barcelona y abastecía de cocaína a otros grupos criminales en Cataluña y también en distintos puntos de España. En el dispositivo se han intervenido cerca de 52 kilos de cocaína, 2,8 kilogramos de metanfetamina y 1,8 kilos de MDMA, además de 409.275 euros en efectivo.

Fuentes policiales habrían identificado un reparto muy concreto en las funciones; por un lado, la obtención de la droga, el transporte, la custodia en diferentes inmuebles y la entrega a los compradores.

6 "guarderías"

Los agentes han confirmado la existencia de 6 puntos de depósito, 5 viviendas y un trastero utilizado como “guarderías”, es como se conoce a los lugares donde se custodia la droga antes de ser distribuida. 5 estaban en la provincia de Barcelona, y el trastero en Lleida. En dos de las viviendas, situadas en Barcelona y Sant Boi de Llobregat, se localizaron aproximadamente 22,6 y 12 kilos de cocaína, respectivamente. Para ocultar las sustancias y el dinero, los integrantes empleaban compartimentos en los inmuebles, cajas fuertes y dependencias con accesos protegidos. En una de las viviendas la droga estaba escondida en un horno y detrás de los rodapiés.

El presunto líder fijaba los precios

Al parecer, el presunto líder era el encargado de fijar los precios y los lugares donde se recogía la droga, negociada las condiciones económicas supervisaba las entregas. El aprovisionamiento se realizaba desde Madrid . La organización contaba, además, con personas encargadas del transporte y otros que custodiaban los depósitos, lo que permitía repartir las tareas desde la recepción de la droga hasta su entrega a otros distribuidores. Su actividad principal era el suministro mayorista: distribuía paquetes de un kilo, envasados al vacío e identificados con logotipos.

Aprovisionamiento desde Madrid y almacenamiento en Barcelona y Lleida

La investigación reunió indicios de dos viajes de aprovisionamiento a Getafe, en agosto de 2026, realizados con un vehículo dotado de dobles fondos. A su regreso, la droga se repartía entre los inmuebles utilizados como depósitos en Cataluña. Estas actuaciones permitieron establecer una conexión de suministro con la Comunidad de Madrid. En Barcelona se concentraba la base de la organización y su principal red de distribución.

La Guardia Civil también ha encontrado indicios de blanqueo de capital mediante cuentas bancarias. Además de los 409.275 euros intervenidos en efectivo, se bloquearon 57 cuentas bancarias, cuyo saldo total está pendiente de determinar, y cuatro inmuebles valorados en aproximadamente 1,1 millones de euros.

El dispositivo se ha saldado con 20 detenidos y 23 registros en Barcelona, Lleida ,Madrid y Alicante. Durante los registros además de las sustancias, el dinero y los vehículos, la Guardia Civil intervino un machete y 43 terminales móviles e informáticos. 17 detenidos pasaron a disposición judicial. Se acordó el ingreso en prisión provisional de 13, entre ellos el presunto líder, y la prohibición de salida del territorio nacional y retirada de pasaporte a los otros cuatro. Los tres restantes fueron puestos en libertad.