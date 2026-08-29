Las imágenes del rescate de siete personas tras quedar atrapadas en una atracción de la Feria de Almería

Siete personas tuvieron que ser rescatadas durante la noche de este viernes, 28 de agosto, después de quedar atrapadas en una atracción de la Feria de Almería mientras se encontraba en funcionamiento.

Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche, cuando varios testigos observaron cómo comenzaban a caer piezas y fragmentos del mecanismo de una de las atracciones del recinto ferial, conocida como 'Gigant' o 'El Martillo', según han informado fuentes oficiales del Ayuntamiento de Almería.

Tras el incidente, la atracción quedó averiada durante más de una hora, lo que impidió que las personas que se encontraban montadas pudieran descender por sus propios medios.

Ante esta situación, se dio aviso a la Policía Local y a efectivos de los bomberos de Almería y del Poniente para proceder al rescate de los pasajeros.

Los servicios de emergencia utilizaron dos vehículos con escalas para alcanzar a las personas que habían quedado atrapadas en la parte más alta de la atracción y conseguir ponerlas a salvo.

En total, siete personas tuvieron que ser evacuadas del mecanismo. Por el momento, no se ha informado de que ninguna de ellas haya sufrido heridas de consideración.

El incidente se produjo en plena celebración de la Feria de Almería y obligó a movilizar a varios equipos de emergencia para garantizar la seguridad de los usuarios de la atracción.