Medio centenar de migrantes llega en una nueva embarcación a Calblanque, Murcia

Una embarcación neumática con entre 40 y 50 personas a bordo ha alcanzado este sábado la costa de Calblanque, en Cartagena (Murcia), donde la Guardia Civil ha puesto en marcha un dispositivo para localizar a los ocupantes después de que se dispersaran por la zona.

El aviso se ha recibido a las 10:36 horas a través del teléfono de Emergencias 112. Varios bañistas han alertado de la presencia de una lancha que se aproximaba a la costa, situada a unos 500 metros de tierra entre la playa de Calblanque y Cala Reona.

Según los testimonios recogidos por los servicios de emergencia, los ocupantes se han lanzado al agua cuando la embarcación ha llegado a la costa, y han comenzado a dispersarse. La neumática, por su parte, ha vuelto a adentrarse en el Mediterráneo y se ha alejado de la zona.

La Delegación del Gobierno en Murcia ha confirmado el despliegue de un amplio operativo por parte de la Guardia Civil, para tratar de localizar a las personas que han llegado a tierra. Las autoridades tienen previsto ofrecer más información una vez concluya el dispositivo.

La cuarta patera en los últimos 10 días

Esta nueva llegada se produce apenas tres días después de la anterior, y eleva a cuatro las pateras detectadas en las costas murcianas durante los últimos diez días. El 19 de agosto llegaron 62 migrantes, entre ellos 15 menores; el 22 de agosto fueron localizadas 49 personas, nueve de ellas menores, y el pasado 26 de agosto arribó otra embarcación con medio centenar de migrantes.

La situación ha vuelto a generar peticiones de mayor vigilancia en el litoral murciano. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, reclamó esta semana al Gobierno central un refuerzo de los medios destinados al control de las costas, incluidos efectivos militares y recursos de Frontex.

Precisamente, la Delegación del Gobierno informó este viernes de que un buque de altura de Frontex "permanece desplegado en la zona desde el 13 de agosto", para colaborar en la lucha contra las redes de tráfico de personas y prestar apoyo en posibles operaciones de rescate. Además, "se ha recuperado una embarcación semirrígida S-40 que se encontraba en revisión", y se ha incorporado al dispositivo una patrullera trasladada desde Barcelona.