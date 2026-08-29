Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

EMBARCACIÓN

Medio centenar de migrantes llega en una nueva embarcación a Calblanque, Murcia

Los ocupantes se han lanzado al agua cuando la embarcación ha llegado a la costa, y han comenzado a dispersarse. La neumática ha vuelto a adentrarse en el Mediterráneo y se ha alejado de la zona. 

Playa de Calblanque, Murcia

Medio centenar de migrantes llega en una nueva embarcación a Calblanque, Murcia | La7tele

Publicidad

Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

Una embarcación neumática con entre 40 y 50 personas a bordo ha alcanzado este sábado la costa de Calblanque, en Cartagena (Murcia), donde la Guardia Civil ha puesto en marcha un dispositivo para localizar a los ocupantes después de que se dispersaran por la zona. 

El aviso se ha recibido a las 10:36 horas a través del teléfono de Emergencias 112. Varios bañistas han alertado de la presencia de una lancha que se aproximaba a la costa, situada a unos 500 metros de tierra entre la playa de Calblanque y Cala Reona. 

Según los testimonios recogidos por los servicios de emergencia, los ocupantes se han lanzado al agua cuando la embarcación ha llegado a la costa, y han comenzado a dispersarse. La neumática, por su parte, ha vuelto a adentrarse en el Mediterráneo y se ha alejado de la zona. 

La Delegación del Gobierno en Murcia ha confirmado el despliegue de un amplio operativo por parte de la Guardia Civil, para tratar de localizar a las personas que han llegado a tierra. Las autoridades tienen previsto ofrecer más información una vez concluya el dispositivo. 

La cuarta patera en los últimos 10 días

Esta nueva llegada se produce apenas tres días después de la anterior, y eleva a cuatro las pateras detectadas en las costas murcianas durante los últimos diez días. El 19 de agosto llegaron 62 migrantes, entre ellos 15 menores; el 22 de agosto fueron localizadas 49 personas, nueve de ellas menores, y el pasado 26 de agosto arribó otra embarcación con medio centenar de migrantes. 

La situación ha vuelto a generar peticiones de mayor vigilancia en el litoral murciano. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, reclamó esta semana al Gobierno central un refuerzo de los medios destinados al control de las costas, incluidos efectivos militares y recursos de Frontex. 

Precisamente, la Delegación del Gobierno informó este viernes de que un buque de altura de Frontex "permanece desplegado en la zona desde el 13 de agosto", para colaborar en la lucha contra las redes de tráfico de personas y prestar apoyo en posibles operaciones de rescate. Además, "se ha recuperado una embarcación semirrígida S-40 que se encontraba en revisión", y se ha incorporado al dispositivo una patrullera trasladada desde Barcelona.

Comidas en grupo para combatir la soledad no deseada: "El ingrediente principal es la compañía"

Comidas en compañía

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, sábado 29 de agosto de 2026

Coche de Policía Nacional

Un detenido y un herido tras una reyerta entre migrantes en Ceuta

Patrulla de la Ertzaintza

Detenido un hombre de 59 años tras golpear y estrangular a su mujer en Guipúzcoa

Europa Press
SUCESO

Encuentran muerto a un vecino de Moaña desaparecido desde el jueves

Playa de Calblanque, Murcia
EMBARCACIÓN

Medio centenar de migrantes llega en una nueva embarcación a Calblanque, Murcia

Más de 260 municipios llaman a manifestarse el 2 de septiembre frente a sus ayuntamientos en apoyo a Ceuta
Crisis migratoria

Más de 260 municipios llaman a manifestarse el 2 de septiembre frente a sus ayuntamientos en apoyo a Ceuta

Se ha cancelado la protesta nocturna de hoy en Ceuta al conocer la llegada de grupos ultras a la ciudad "que alientan la violencia".

Las imágenes del rescate de siete personas tras quedar atrapadas en una atracción de la Feria de Almería
FERIA

Las imágenes del rescate de siete personas tras quedar atrapadas en una atracción de la Feria de Almería

La atracción, conocida como 'Gigant' o 'El Martillo', quedó averiada durante más de una hora después de que varios testigos vieran caer piezas del mecanismo.

Volante de coche

Detenido un conductor de VTC por agredir sexualmente a una mujer durante un servicio en Usurbil, Guipúzcoa

Efemérides de hoy 29 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 29 de agosto?

Efemérides de hoy 29 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 29 de agosto?

Michael Jackson, más que el 'Rey del Pop', el artista más icónico de todos los tiempos

Michael Jackson, más que el 'Rey del Pop', el artista más icónico de todos los tiempos

Publicidad