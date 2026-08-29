Feijóo anuncia que el PP se personará en la causa de la Audiencia Nacional por la crisis de Ceuta

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este sábado que su formación se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional para investigar lo ocurrido durante la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

El líder de la oposición ha realizado el anuncio durante el tradicional acto con el que el PP inaugura el curso político en Cerdedo Cotobade, en Pontevedra, donde ha insistido en que este será "el año del cambio".

"Los responsables del abandono tendrán que comparecer y rendir cuentas ante la justicia", ha afirmado Feijóo durante una intervención en la que ha cargado contra la actuación del Gobierno ante la crisis registrada en la ciudad autónoma.

El presidente popular ha reclamado también la comparecencia en el Senado de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, para esclarecer las discrepancias entre las versiones ofrecidas por distintos departamentos del Gobierno sobre lo ocurrido.

Feijóo ha calificado de "patéticas" las comparecencias de los ministros celebradas durante los últimos días en las Cortes y ha insistido en que "España tiene derecho a saber lo que ocurrió" y cómo se produjo la entrada irregular desde Marruecos de decenas de miles de personas.

El dirigente del PP ha acusado al Ejecutivo de haber reaccionado tarde ante una situación que considera "sin precedentes". Según ha señalado, el Gobierno tardó "un mes" en declarar la situación de interés para la seguridad nacional, crear un mando único, solicitar refuerzos a Frontex y reforzar las plantillas de Extranjería.

Feijóo ha reivindicado que todas esas medidas habían sido planteadas previamente por su partido. "Todo el mundo tiene derecho a descansar, faltaría más, pero a lo que no tiene derecho un Gobierno es a desatender su país", ha asegurado.

Apoyo a Ceuta

Durante su intervención, Feijóo ha querido trasladar también su apoyo a los ciudadanos de Ceuta, que, a su juicio, no están atravesando únicamente una crisis migratoria, sino que sufren "el abandono del Estado".

El líder popular ha hablado de una "convivencia fracturada" y de unos servicios públicos "colapsados", al tiempo que ha defendido que tanto Ceuta como Melilla "son España, desde siempre" y no pueden tratarse como "periferia" ni como "una pieza a negociar".

También ha elogiado la actuación del Ejército, de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a quien ha definido como "un político de Estado".

Feijóo ha animado además a participar en las concentraciones de apoyo y solidaridad con Ceuta convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias para el próximo 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de la Autonomía de Ceuta.

El presidente del PP acudirá esa mañana a la ciudad autónoma y, por la tarde, participará en la movilización prevista en Madrid. Según ha explicado, la iniciativa "no va contra nadie", sino que pretende transmitir a los ceutíes que el resto de españoles estará con ellos "en las maduras y en las duras".

Más allá de la crisis de Ceuta, Feijóo ha aprovechado el inicio del nuevo curso político para situar a su partido en clave electoral y presentarse como alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez.

El líder popular ha repetido en varias ocasiones que comienza "el curso del cambio" y se ha declarado "preparado" para liderar el Ejecutivo y acometer lo que ha definido como "la mayor reconstrucción desde la Transición".