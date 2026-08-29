VÍDEO: Matías Prats recomienda cómo detener a los ladrones del robo del mobiliario municipal en Fustiñana (Navarra): "...Aunque sea de pie"

En Fustiñana, un pueblo navarro de 2.451 habitantes, después de celebrar las fiestas populares se ha producido el robo de 27 mesas de la carpa municipal y 70 sillas, valorado en cinco mil euros.

Los vecinos esperan a que las autoridades encuentren a los ladrones y, como ya es habitual, nuestro presentador más veterano, Matías Prats, ha señalado con especial sentido del humor que los agentes tienen que localizarlos "aunque sea de pie".

Por eso, el Ayuntamiento de la localidad ha hecho un llamamiento a la población para recuperar el mobiliario. Y continúan preguntándose qué o quiénes han podido realizar el hurto, como afirman algunos habitantes: "Han podido cogerlo para otras peñas o para llevárselos a sus casas en otros pueblos"; o, como otros declaran, es algo que "van a pagar todos".

Mientras tanto, en Ablitas, situado a 16 kilómetros de Fustiñana, han tenido que improvisar y avisar a otros municipios cercanos para que les presten su mobiliario porque las sillas que tienen no les llegan para abarcar a todos los habitantes, según ha explicado su alcalde, Carlos Bonel.

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