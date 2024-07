Brutal agresión a una taxista en Ibiza: "No sufrió daños físicos, pero sí psíquicos"

Una taxista de Ibiza mientras trabajaba, como cualquier otro día, se vio sorprendida por un episodio aterrador. Un hombre irrumpía en medio de la carretera, y justo delante de su vehículo, empezaba a lanzar piedras de grandes dimensiones. La víctima grabó la secuencia al grito de "No, no, no, pero qué hace este señor".

El individuo cruzó la E20, y un vehículo pudo esquivar al sujeto, pero la taxista no pudo hacer nada para evitar la roca, aunque intentó dar marcha atrás. El taxi ha quedado destrozado y con la luna totalmente derruida. Pero gracias a la resistencia del parabrisas, la piedra no alcanzó a la conductora. Durante el agresivo momento, varios testigos que lo presenciaron , afirman que cogió una piedra y con paso firme se acercó frente al taxi sin piedad.

La hermana de la taxista ha explicado que "no sufrió daños físicos, pero sí psíquicos"

Sin embargo, le ha dejado varias secuelas. La hermana de la taxista ha explicado que "no sufrió daños físicos, pero sí psíquicos". No sabe cuándo volverá a coger el taxi, "ella ha denunciado", añade. La familiar de la taxista ha insistido en que "ella no se encuentra bien anímicamente" y que "está muy asustada y no está pasando por un buen momento".

La taxista aseguró que en su experiencia laboral, no había vivido nunca una experiencia como tal y ha aprovechado para denunciar la situación del sector taxista, "criminalizado" en muchas ocasiones a pesar de la labor social que realizan: "Sí que nos hemos llevado otros sustos. Estamos indefensos porque nunca sabes a quién vas a subir en el coche. Con este suceso, no ha pasado nada, pero podría haber sucedido algo grave. Mi hermana no sufrió daños físicos pero sí psíquicos. No sé cuando volverá a coger el taxi", señala el 'Periódico de Ibiza y Formentera' en declaraciones de su hermana.

Además, ha señalado que debido a los destrozos del vehículo, no puede trabajar y por tanto no puede "recuperar lo que pierde estos días": "He perdido miles de euros".

El agresor se trata de un hombre colombiano que residente en la isla. El mismo día, se marchó después en dirección al hospital donde también protagonizó varios altercados. La Policía Local de Ibiza logró detenerlo. El 'Diario de Ibiza', informa que fue arrestado este pasado lunes en el Hospital Can Misses, donde también causó altercados. Fue por eso que la seguridad privada de las instalaciones sanitarias lo retuvo y lo puso a disposición de la Policía local de Ibiza y de la Policía Nacional.

La taxista no fue la única víctima

Estos hechos sucedieron en más ocasiones durante el día. El Ayuntamiento de Ibiza informó que durante la jornada "se detuvo a un hombre que suponía un grave peligro para los usuarios de la vía por estar lanzando piedras de grandes dimensiones contra vehículos que circulaban por la calzada y tirándose él mismo sobre los vehículos". Un incidente que refleja la situación de inseguridad que viven muchos taxistas.

