Bruce Springsteen ya disfruta de San Sebastián, escenario de sus dos únicos conciertos en España de su gira europea.

Bruce Springsteen llegó este jueves por la tarde al aeropuerto de Hondarribia. Allí le recogió un coche, pero no dudó en detenerse y bajar la ventanilla unos instantes para firmar un disco a un afortunado y permitir que le hiciera una fotografía. Posteriormente, se dirigió al Hotel María Cristina de San Sebastián donde descansará antes de los dos conciertos que tiene previstos en el estadio de Anoeta.

Sonriente, saludó desde lo alto de las escaleras del alojamiento a las decenas de fans que les esperaban a sus puertas. No hubo posibilidad de conseguir el tan preciado autógrafo. Hoy, muchos insisten con la esperanza de lograr ese preciado tesoro de la leyenda del rock estadounidense.

Mientras, a las puertas del estadio de Anoeta ya desde el Jueves algunos fanáticos hacen colas para contemplar el concierto lo más cerca posible. Lo hacen soportando las altas temperaturas como pueden.

80.000 personas podrán disfrutarle en persona en San Sebastián

El primero de los dos conciertos se celebrará este Sábado. Está prevista la apertura de puertas sobre las seis de la tarde y su horario de inicio está previsto sobre las nueve de la noche. Sobre el césped se ha montado un gran escenario que contará con tres pantallas gigantes para que nadie pierda detalle de las dos noches mágicas.

40000 personas llenarán el estadio cada uno de los dos días para escuchar a Bruce Springsteen. Se prevé un concierto largo. El anterior, celebrado en Frankfurt duró tres horas. Cada actuación contará con un repertorio diferente, aunque, casi con seguridad, no faltarán temas como Born in the USA, Dancing in the Dark o The River. Siendo un artista muy implicado socialmente a buen seguro tampoco faltará algún mensaje de tinte político. En sus últimos directos no ha dudado en criticar duramente a la administración Trump. Serán los elementos que configurarán una noche que a buen seguro será mágica

