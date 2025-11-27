Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los bomberos siguen extinguiendo el fuego de un bazar que ha obligado a desalojar 4 edificios en Pamplona

Los servicios de emergencias atendiendo a dos personas por inhalación de humo.

Incendio en un bazar de Pamplona

Rosario Miñano
Publicado:

Los efectivos del servicio de Bomberos de Navarra continúan trabajando en la extinción del incendio en un bazar del pamplonés barrio de Rochapea originado este miércoles por la tarde.

La virulencia de las llamas obligó a desalojar cuatro edificios. Y, a primera hora de este jueves, siguen tratando de extinguir el fuego. Las labores se centran en la extinción de puntos calientes en el interior del local de la avenida de Marcelo Celayeta, según informa el 112-SOS Navarra. La evolución favorable ha permitido reducir la zona acordonada.

Al menos dos personas tuvieron que ser atendidas en el lugar por una ambulancia por una intoxicación leve, pero no fue necesario su trasladado al hospital.

Revisan las viviendas desalojadas

Los bomberos están revisando las viviendas desalojadas para asegurar las condiciones, que no haya humo, exista una buena calidad del aire y temperatura que permitan la vuelta de los vecinos de forma segura.

El Ayuntamiento de Pamplona pone a disposición de los evacuados los recursos habitacionales. Además, a todos los residentes en las zonas cercanas a las llamas se les pidió mantenerse confinados en sus viviendas y a quienes se acerquen a la zona a usar una mascarilla FFP2 por la toxicidad del humo.

