Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

DGT

Las dos excepciones en las que no será obligatorio llevar la Baliza V16 de emergencia

El dispositivo de seguridad, que ya es obligatorio en España a partir de hoy, presenta una serie de excepciones.

Baliza V16 de emergencia para vehículos

Los extranjeros que circulen en España no estarán obligados a llevar la Baliza V16 de emergencia | Europa Press

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

Ya es obligatorio llevar en el coche la Baliza V16 de emergencia. La norma ha entrado en vigor este 1 de enero de 2026 y aquellos conductores que no la lleven dentro del vehículo podrán exponerse a una sanción de 80 euros.

El objetivo de este dispositivo de emergencia es señalizar averías y accidentes en carretera y es imprescindible que estén homologadas por la DGT, ya que de lo contrario también se podría incurrir en una sanción.

Las dos excepciones que no implican obligatoriedad

La baliza será obligatoria para todos los conductores en España. Sin embargo, existen dos excepciones en las que será voluntario y no obligatorio.

La primera excepción corresponde a aquellos conductores extranjeros que circulen con su vehículo en España. En este caso su uso será voluntario y no obligatorio, ya que la norma es efectiva, por ahora, tan solo dentro de las fronteras de España.

El segundo caso de excepción corresponde a las motocicletas. La DGT recomienda a los motoristas que la lleven, pero sin obligarles a ello, por lo que no podrán ser sancionados si deciden no llevarlas en el vehículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de hoy 1 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 1 de enero?

Jair Bolsonaro asume la presidencia de Brasil

Publicidad

Sociedad

Baliza V16 de emergencia para vehículos

Las dos excepciones en las que no será obligatorio llevar la Baliza V16 de emergencia

El primer bebé español de 2026 ha nacido en Barbastro (Aragón)

Coral, Elena, Erik y María, los primeros bebés del 2026

Efectivos de la Guardia Civil en un rescate de montaña

¿Por qué han ocurrido dos aludes en una semana en el Pirineo aragonés?

Fiesta rave ilegal Año Nuevo
Fiesta Ilegal

Vuelve la rave ilegal de Año Nuevo: se espera que miles de personas festejen durante seis días en Albacete

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 1 de enero de 2026

Imagen del joven detenido por los agentes de la Guardia Civil
Presunto parricidio

Un joven de 19 años mata a su padre en La Rioja tras una discusión familiar en la tarde de Nochevieja

El presunto autor fue detenido y se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial. Los hechos habrían sido derivados de un caso de violencia machista.

Jair Bolsonaro asume la presidencia de Brasil
Efemérides

Efemérides de hoy 1 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 1 de enero?

Consulta las efemérides de hoy 1 de enero de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Marta García, una de las ganadoras de la San Silvestre 2026

Geoffrey Kamworor y Marta García se coronan como ganadores de la San Silvestre 2026

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra

Asesinada una mujer presuntamente por su hijo en El Vendrell, en Tarragona

Asistentes a la rave de Albacete aparcados

La rave de Albacete se asienta en el pantano de Cenajo tras dejar guardias civiles heridos

Publicidad