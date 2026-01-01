Las dos excepciones en las que no será obligatorio llevar la Baliza V16 de emergencia

Ya es obligatorio llevar en el coche la Baliza V16 de emergencia. La norma ha entrado en vigor este 1 de enero de 2026 y aquellos conductores que no la lleven dentro del vehículo podrán exponerse a una sanción de 80 euros.

El objetivo de este dispositivo de emergencia es señalizar averías y accidentes en carretera y es imprescindible que estén homologadas por la DGT, ya que de lo contrario también se podría incurrir en una sanción.

Las dos excepciones que no implican obligatoriedad

La baliza será obligatoria para todos los conductores en España. Sin embargo, existen dos excepciones en las que será voluntario y no obligatorio.

La primera excepción corresponde a aquellos conductores extranjeros que circulen con su vehículo en España. En este caso su uso será voluntario y no obligatorio, ya que la norma es efectiva, por ahora, tan solo dentro de las fronteras de España.

El segundo caso de excepción corresponde a las motocicletas. La DGT recomienda a los motoristas que la lleven, pero sin obligarles a ello, por lo que no podrán ser sancionados si deciden no llevarlas en el vehículo.