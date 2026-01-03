Efemérides
Efemérides de hoy 3 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 3 de enero?
Consulta las efemérides de hoy 3 de enero de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.
Publicidad
El 3 de enero de 2009, nace bitcoin, la primera criptomoneda funcional basada en una red descentralizada de blockchain ideada por el pseudónimo Satoshi Nakamoto. Su puesta en marcha supone un hito tecnológico y financiero: por primera vez, un sistema de pagos digital opera sin autoridad central, validando transacciones mediante consenso distribuido y registrándolas de forma inmutable. El proyecto emerge tras la crisis financiera de 2008, con la promesa de ofrecer un activo escaso, programable y resistente a la censura.
El debut de bitcoin abrió un nuevo campo de innovación y debate, con implicaciones que trascendieron el ámbito tecnológico. Atrajo a desarrolladores, inversores y reguladores, detonando un ecosistema de intercambios, billeteras y aplicaciones que transformó la conversación sobre dinero y soberanía financiera. Desde sus inicios, la criptomoneda ha enfrentado volatilidad, escrutinio regulatorio y desafíos de adopción, pero también se consolidó como referencia del sector cripto y catalizador de una industria que busca reimaginar la infraestructura financiera global.
Un 3 de enero, pero de 1521, el papa León X excomulga a Martín Lutero mediante la bula Decet Romanum Pontificem, tras meses de tensiones provocadas por sus críticas a la autoridad papal y la venta de indulgencias. Este acto selló la ruptura definitiva entre Lutero y la Iglesia católica, consolidando el inicio de la Reforma protestante, un movimiento que transformaría profundamente el panorama religioso, político y social de Europa.
¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 3 de enero y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.
¿Qué pasó el 3 de enero?
1833.- Las Islas Malvinas son ocupadas por fuerzas británicas que desalojan a la población y a las autoridades argentinas allí establecidas.
1870.- Comienza la construcción del puente de Brooklyn, Nueva York.
1874.- Golpe de Estado del general Pavía, que pone fin a la I República española.
1925.- Benito Mussolini pone fuera de la ley a los partidos de la oposición, lo que deja al Partido Fascista como único en Italia.
1944.- Mueren más de 500 personas al chocar un tren de viajeros con una locomotora en un túnel, a la salida de la estación leonesa de Torre del Bierzo, en el mayor desastre ferroviario español.
1959.- Alaska se convierte en el estado número 49 de EEUU.
1962.- El líder cubano Fidel Castro es excomulgado por el Papa Juan XXIII.
1987.- Aretha Franklin se convierte en la primera mujer en entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll de Estados Unidos.
1990.- El general Manuel Antonio Noriega se entrega a las tropas de Estados Unidos que habían invadido Panamá el 20 de diciembre de 1989.
1992.- Estados Unidos establece relaciones diplomáticas con Rusia.
2020.- EEUU mata al general iraní Qasem Soleimani, en un ataque con drones en el aeropuerto de Bagdad.
¿Quién nació el 3 de enero?
1892.- J. R. R. Tolkien, escritor británico nacido en Sudáfrica.
1897.- Marion Davies, actriz estadounidense.
1916.- Enrique Costa Novella, investigador español.
1928.- José Lladró, ceramista y empresario español.
1929.- Sergio Leone, director italiano de cine.
1950.- Victoria Principal, actriz estadounidense.
1952.- Esperanza Aguirre, política española.
¿Quién murió el 3 de enero?
1705.- Luca Giordano, pintor italiano.
2002.- Alfred Heineken, empresario holandés de uno de los gigantes mundiales de la cerveza.
2007.- Luis López Anglada, poeta español.
2013.- Patty Sheppard, actriz estadounidense.
2023.- Nicolás Redondo Urbieta, sindicalista español y exlíder de UGT.
2024.- Paco Arévalo, humorista español.
2025.- Micaela Flores, "La Chunga", bailaora y pintora.
¿Qué se celebra el 3 de enero?
Hoy, 3 de enero, se celebra el Día de las Cerezas cubiertas de chocolate.
Horóscopo del 3 de enero
Los nacidos el 3 de enero pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.
Santoral del 3 de enero
Hoy, 3 de enero, se celebran las santas Genoveva, Estefanía Quinzani y los santos Antero, Daniel y Florencio.
Publicidad