VÍDEO: Detenido un hombre por robar en 60 trasteros en Barcelona

Los Mossosd'Esaquadra han detenido a un hombre acusado de entrar a robar, principalmente de noche, en 60 trasteros de comunidades de vecinos de los municipios barceloneses de Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat y Sant Feliu de Llobregat.

La investigación se inició el pasado mes de septiembre, según ha comunicado la policía catalana en un comunicado, después de que varios vecinos dieran la voz de alarma y presentaran varias denuncias al ver que les faltaban numerosos objetos de gran valor de sus trasteros. Entre las pertenencias que les habían robado estaban sobre todo: bicicletas, electrodomésticos pequeños, herramientas o patinetes.

El detenido solía actuar en solitario y de forma activa, y accedía a los trasteros tras forzar los accesos a las comunidades durante la noche. Según la Policía, se trata de un individuo "sin domicilio conocido" y con "antecedentes por delitos similares".

La detención tuvo lugar este martes durante la noche, cuando fue sorprendido portando herramientas para seguir robando. Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición judicial.

Según los últimos datos de Eurostat, la capital catalana es la segunda ciudad europea donde es más probable sufrir un robo, después de Bucarest, y la primera a nivel nacional. Dichos datos aseguran que, en la capital catalana, la probabilidad de sufrir un robo es 2,9 veces superior a la media nacional.

